Unaufgeregt, trotz linker StÃ¶rmanÃ¶ver: Meloni gelingt die wirtschaftliche Gesundung

WÃ¤hrend linke Mainstream-Medien wie Der Standard fieberhaft nach einer charismatischen PersÃ¶nlichkeit fÃ¼r die Opposition suchen und Ã¼ber ein â€žKomplott gegen die Regierungâ€œ schwadronieren, regiert Italiens MinisterprÃ¤sidentin Giorgia Meloni mit bemerkenswerter StabilitÃ¤t. Die Kontraste kÃ¶nnten grÃ¶ÃŸer kaum sein.

Linke HoffnungstrÃ¤gerin im medialen Hype

Zur HoffnungstrÃ¤gerin der Linken hat sich binnen weniger Monate Silvia Salis entwickelt. Die frÃ¼here Hammerwerferin und zweifache Olympiateilnehmerin sorgte fÃ¼r Furore, als sie im Mai Ã¼berraschend die BÃ¼rgermeisterwahl im traditionell linken Genua gewann und dort eine achtjÃ¤hrige rechte Amtszeit beendete.

Mit einem Minimum an politischer Erfahrung, aber maximalem Charisma, wird Salis inzwischen national als potenzielle OppositionsfÃ¼hrerin gehandelt. Manche trÃ¤umen sogar schon von ihr als zukÃ¼nftige MinisterprÃ¤sidentin.

Gelebte WidersprÃ¼che

Die linksliberalen Medien Ã¼berbieten sich geradezu in ihrer Lobeshymne: Salis sei â€žtough, ambitioniert, frisch, selbstsicher und unerschrockenâ€œ, schrieb der Corriere della Sera und inszenierte sie als politische Superheldin.

Auch beim Vergleich mit Giorgia Meloni scheut Salis die Konfrontation nicht: Sie erklÃ¤rt zwar, Christin zu sein und Mutter, marschiert aber bei der Gay Pride von Genua mit, wÃ¤hrend Meloni sich klar konservativ positioniert. Doch Salis’ politische Zukunft bleibt Spekulation; sie will â€žzunÃ¤chst BÃ¼rgermeisterin bleibenâ€œ.

Fakten sprechen fÃ¼r Meloni

Die aufgeregte Suche nach einem linken Star verdeutlicht die SchwÃ¤che der Linken, allen voran der PD-Parteichefin Elly Schlein. Ihr gelingt es bislang nicht, der Regierung Meloni ernsthaft Konkurrenz zu machen, weder medial noch inhaltlich.

Meloni regiert seit ihrem Amtsantritt im September 2022 so stabil wie kaum eine Regierungschefin zuvor. Wurde bei ihrem Wahlsieg von den Kommentatoren der Linkspresse noch das schlimmste befÃ¼rchtet â€“ von Staatskrisen bis zur â€žAushÃ¶hlung der Demokratieâ€œ â€“ so ist kein einziges der dÃ¼steren Szenarien eingetreten. Im Gegenteil: Italien steht besser da denn je.

ErhÃ¶hung der KreditwÃ¼rdigkeit

Die groÃŸen US-Ratingagenturen Moodyâ€™s und Fitch haben jÃ¼ngst Italiens KreditwÃ¼rdigkeit erhÃ¶ht, Moodyâ€™s von BAA3 auf BAA2, und Fitch schon im Oktober auf BBB+. Als Grund fÃ¼r das gestiegene Vertrauen werden vor allem die politische StabilitÃ¤t unter Meloni und ihr Kurs der Haushaltskonsolidierung genannt.

Die Schuldenquote sinkt, das Defizit betrÃ¤gt 2024 nur noch 3,4 Prozent und die BeschÃ¤ftigung liegt auf Rekordniveau. EU-Gelder aus dem Aufbauplan flieÃŸen gezielt in Digitalisierung, Infrastruktur und innovative Arbeitsmarktpolitik, insbesondere im schwachen SÃ¼den. Italien investiert nachhaltig und modernisiert sich in einem Tempo, das zuvor undenkbar schien.

Freude bei Finanzminister

Finanzminister Giancarlo Giorgetti bringt es auf den Punkt:

Das ist eine BestÃ¤tigung des erneuerten Vertrauens in diese Regierung und damit in Italien.

Meloni hat fiskal- und wirtschaftspolitisch geliefert, und das Land beweist ReformfÃ¤higkeit, auch wenn Herausforderungen wie Ãœberalterung und globale Unsicherheit nicht verschwunden sind.

Melonis Standhaftigkeit gegen linke Angriffe

Dass Meloni sich nicht beirren lÃ¤sst, zeigte sie erst kÃ¼rzlich vor der Jugend ihrer Partei â€žBrÃ¼der Italiensâ€œ (Fratelli dâ€™Italia) in einer emotionalen Rede. AnlÃ¤sslich einer Gedenkveranstaltung fÃ¼r den ermordeten MAGA-Aktivisten Charlie Kirk in den USA sagte Meloni: Der â€žHass ende nicht mit dem Tod Kirks.â€œ Die â€žVersuche, uns zu dÃ¤monisieren, zu zensieren, die Beleidigungen und Drohungen, die sich hÃ¤ufen”, wÃ¼rden ihr keine Angst machen, “je mehr wir beweisen, dass wir regieren kÃ¶nnen”.

Positive Bilanz…

Die Bilanz nach beinahe zwei Jahren Meloni-Regierung ist eindeutig: Italien erfÃ¤hrt ein bislang ungekanntes MaÃŸ an StabilitÃ¤t und wirtschaftlichem Fortschritt. Einzig das drÃ¤ngendste Thema, die Ãœberfremdung und Einwanderung kulturfremder Massen, ist noch offen, weshalb sich auf rechter Seite durchaus ErnÃ¼chterung und EnttÃ¤uschung breit macht. Trotzdem bleiben ihr die Italiener treu, wie Umfragen belegen.

…aber ein Mangel

Meloni weiÃŸ das. So sagte sie im Oktober, dass es noch viel zu tun gebe, etwa â€žauf dem Gebiet der Sicherheitâ€œ und auch die Energiepreise seien fÃ¼r sie â€žabsolute PrioritÃ¤tâ€œ. Und so steigt die Hoffnung: