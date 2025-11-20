Gruppen-Vergewaltigung durch Moslems fÃ¼r GrÃ¼ne Anlass einer Scheindebatte

WÃ¼rde es die zÃ¼gellose, illegale Einwanderung nach Ã–sterreich nicht geben, mÃ¼ssten wir die WeihnachtsmÃ¤rkte nicht vor islamistischen TerroranschlÃ¤gen schÃ¼tzen – und es hÃ¤tte keiner Debatte zum Thema Gewaltschutz im Nationalrat bedurft.

Reines AblenkungsmanÃ¶ver

So aber gab es gestern, Mittwoch, einen Dringlichen Antrag der GrÃ¼nen um ein â€žJa-heiÃŸt-Jaâ€œ-Gesetz aus Anlass des unverstÃ¤ndlichen Freispruchs im Fall der Gruppen-Vergewaltigung durch moslemische Jugendliche an einer ZwÃ¶lfjÃ¤hrigen. FPÃ–-Justizsprecher Harald Stefan entlarvte das Gesetz gleich als reines AblenkungsmanÃ¶ver, das die wahren Ursachen fÃ¼r die steigende Gewalt gegen Frauen und Kinder bewusst ausblende. Nun wÃ¼rde das Gesetz von den GrÃ¼nen missbraucht werden, um von ihrem Totalversagen in der Migrationspolitik abzulenken.

Importierte Kultur der Frauenverachtung

Stefan stellte klar, dass das Problem nicht die Ã¶sterreichischen MÃ¤nner seien, sondern eine importierte Kultur der Frauenverachtung. WÃ¶rtlich sagte er:

Wir haben dieses frauenfeindliche Weltbild in unser Land hereingelassen. Wir haben Menschen hereingelassen, die Frauen ablehnen, bis hin zu sexueller Gewalt und der Missachtung der Frauen. Das ist nicht das Weltbild unserer MÃ¤nner.

Die Vorstellung der GrÃ¼nen, man kÃ¶nne diese TÃ¤tergruppen mit erzieherischen MaÃŸnahmen erreichen, sei pure RealitÃ¤tsverweigerung:

Wie erreichen Sie denn diese Burschen, die kaum Deutsch sprechen? Die gehen teilweise auch nicht in die Schule. An die kommt keiner heran, und sie lehnen es ab, dass man ihnen ein anderes Verhalten beibringt.

Gesetz gibt es schon

Die â€žJa-heiÃŸt-Jaâ€œ-Forderung sei zudem eine reine Scheindebatte, da das Konsens-Prinzip bereits seit 2016 in Ã–sterreich Rechtslage sei und vom Obersten Gerichtshof bestÃ¤tigt worden ist. â€žWir Ã¤ndern jetzt nichts damit, dass wir hier kÃ¼nstlich etwas einfÃ¼hren, was es in Wirklichkeit schon gibtâ€œ, kritisierte Stefan und warf der Verlierer-Koalition vor, von den wahren strukturellen Problemen ablenken zu wollen.

Ungarn kennt solche Probleme nicht

Von Problemen, die es beispielsweise im Nachbarland Ungarn nicht gibt, wo die Regierung von Viktor OrbÃ¡n eine strikte Asyl-Politik verfolgt. Wie berichtet, machte der ungarische EU-Abgeordnete ErnÃ¶ Schaller-Baross bei einer Veranstaltung der â€žPatrioten fÃ¼r Europaâ€œ in Wien darauf aufmerksam, dass Ungarn hier den richtigen Weg eingeschlagen habe. Er sagte wÃ¶rtlich:

Wir haben null illegale Migration, in unseren Klassenzimmern wird Ungarisch gesprochen, wir haben keine Terroristen und Kriminelle im Land, und bei uns gibt es nur zwei Geschlechter â€“ Mann und Frau.

Tatsachen, die von der EU-Elite in BrÃ¼ssel – und von den GrÃ¼nen – nicht gerne gehÃ¶rt werden. Da fÃ¼hrt man lieber Scheindebatten im Parlament, anstatt das Problem, wie Ungarn, an der Wurzel zu packen.