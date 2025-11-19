Damit solche Projekte wie der “Pudertanz” zur ErÃ¶ffnung der europÃ¤ischen Kulturhauptstadt in Bad Ischl nicht mehr gefÃ¶rdert werden, braucht es eine neue KulturfÃ¶rderung, findet die FPÃ–.

Foto: ORF III

Kulturpolitik

19. November 2025 / 15:21 Uhr

Aus fÃ¼r â€žSelbstbedienungsladenâ€œ fÃ¼r Linke: Alternativen zur KulturfÃ¶rderung

Einen historischen HÃ¶chststand zeigt der Kunst- und Kulturbericht 2024 beim Kulturbudget aus Steuerzahlergeld â€“ in Zeiten, wo die Ã–sterreicher den GÃ¼rtel enger schnallen mÃ¼ssen.

Theater, Museen, Film, Literatur und Musik

632,49 Millionen Euro Steuergeld standen zuletzt fÃ¼r Theater, Museen, Film, Literatur, Musik und mehr zur VerfÃ¼gung, ein Plus von rund elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.


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Trotz Budgetsanierung denkt Kulturminister Andreas Babler (SPÃ–) nicht ans Sparen. Er will die FÃ¶rderpolitik nur gezielt steuern und fÃ¼r eine bessere Datenvernetzung sorgen. Ein entsprechender EntschlieÃŸungsantrag aus Ã–VP, SPÃ– und Neos soll einen effektiveren Mitteleinsatz stÃ¤rken, etwa mithilfe von Datenbanken und neuen Statistiken.

Forderung nach Wende

Babler betonte dazu im Ausschuss des Nationalrats, dass er als Kulturminister nicht mehr Ã¼ber den budgetÃ¤ren Spielraum seines VorgÃ¤ngers verfÃ¼ge, aber dennoch die strukturelle Absicherung Ã¶sterreichischer Kultur als zentrale Aufgabe sehe.

Das bringt ihm Kritik der Opposition ein. FPÃ–-Kultursprecher Wendelin MÃ¶lzer kritisiert diese Kulturpolitik scharf:

Besonders bezeichnend ist dabei die Haltung der SPÃ– unter Vizekanzler Babler. Wer von der â€šÃœberwindung des Kapitalismusâ€˜ fantasiert, will natÃ¼rlich auch die Kultur unter staatliche Kontrolle bringen und sie zum Sprachrohr linker Propaganda machen.

Eigener EntschlieÃŸungsantrag

Deshalb brachte die FPÃ– einen eigenen EntschlieÃŸungsantrag ein, denn fÃ¼r MÃ¶lzer ist das System nicht mehr tragbar:

Die Ã¶sterreichische KulturfÃ¶rderung ist zu einem Selbstbedienungsladen fÃ¼r eine kleine, politisch bestens vernetzte Elite verkommen.

Mit dem Steuergeld der Ã–sterreicher wÃ¼rden linke Projekte finanziert, die oft an den Interessen der Menschen komplett vorbeigehen.

Staatliche Subventionen zurÃ¼ckfahren

Die FPÃ– verlangt, die staatlichen Subventionen zurÃ¼ckzufahren und stattdessen private FÃ¶rderungen mit steuerlichen Anreizen zu stÃ¤rken. â€žWer vom Staat lebt, wird kaum den Staat kritisieren. Das Ergebnis ist eine angepasste, zahnlose Kunst fÃ¼r Systemlieblinge,â€œ so MÃ¶lzer.

Die FPÃ– wolle â€ždie Kunst von den Fesseln der Politik befreien und diesen ideologischen Sumpf trockenlegenâ€œ.

Absetzbarkeit von Kunst- und Kulturausgaben

Der entsprechende Antrag fordert die Bundesregierung auf, die steuerliche Absetzbarkeit von Kunst- und Kulturausgaben auszuweiten.

Doch die Regierungsparteien sitzen auch das aus. Sie wollen zunÃ¤chst alle FÃ¶rderkanÃ¤le Ã¼berprÃ¼fen.


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