Sebastian Kurz

Der Standard hatte Ex-Ã–VP-Kanzler Sebastian Kurz (Bild) unterstellt, sich mit dem amerikanischen SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein getroffen haben zu wollen.

Foto: Florian SchrÃ¶tter

Epstein-Files

15. November 2025 / 10:17 Uhr

â€žStandardâ€œ-Fake News Ã¼ber Kurz und Epstein: FPÃ– schaltet ORF-Stiftungsrat ein

Der Standard hatte unter der Ãœberschrift â€žEpstein-Mails: Trump-Berater vermittelte Treffen zwischen Kurz und Epsteinâ€œ Ã¼ber ein angebliches Treffen zwischen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (Ã–VP) und dem US-amerikanischen SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein berichtet. Doch an der Geschichte war nichts dran: Der Artikel basierte auf einer fehlerhaften Auslegung von Chats zwischen Epstein und Steven Bannon, dem ehemaligen Berater von US-PrÃ¤sident Donald Trump. Ein Redakteur des Mediums hatte die Inhalte offenbar falsch zugeordnet. Das Versagen der angeblichen QualitÃ¤tszeitung fÃ¼hrt nun zu politischen Forderungen.

Standard korrigierte VorwÃ¼rfe gegen Kurz

Kurz wies die VorwÃ¼rfe umgehend zurÃ¼ck. In einer Stellungnahme erklÃ¤rte er, die Behauptung, es habe 2018 BemÃ¼hungen fÃ¼r ein Treffen zwischen ihm und Epstein gegeben, sei frei erfunden. Gleichzeitig kÃ¼ndigte er rechtliche Schritte gegen den Standard an. Das zeigte wohl Wirkung, denn nur kurz darauf redigierte die linksliberale Mainstream-Zeitung den Artikel vollstÃ¤ndig und distanzierte sich von den ursprÃ¼nglichen VorwÃ¼rfen.


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Ausgerechnet der Standard soll SchÃ¼lern Medienkompetenz beibringen

Kritik kam unter anderem vom Wiener FPÃ–-Mediensprecher Lukas Brucker, der forderte, das Medienkompetenz-Projekt von ORF und Standard zu stoppen. Brucker bezeichnete die Falschmeldung als Grund, dass das Medium â€žim Klassenzimmer nichts verlorenâ€œ habe.

Wer solche Falschmeldungen produziert, kann jungen Menschen nicht glaubwÃ¼rdig Medienkompetenz vermitteln. Schulen sind kein Ort fÃ¼r politische Einflussnahme durch einseitig agierende Redaktionen.

Auch ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler kÃ¼ndigte an, die Angelegenheit in der nÃ¤chsten Sitzung des Gremiums zu behandeln. Er betonte, dass die Kooperation zwischen dem Staatssender und dem Standard angesichts der falschen Berichterstattung besonders problematisch sei.


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