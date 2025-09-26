AMS-Pädagogin packt aus: „Sie demütigen die Lehrer und wollen Kaffee und Kuchen“

Eine AMS-Lehrerin aus Niederösterreich, die anonym bleiben möchte, bricht ihr Schweigen, nachdem es in Deutschkursen zugeht wie in einem Heim für schwer erziehbare Jugendlichen in Damaskus.

Sie kommen permanent zu spät

„Sie schreien, demütigen die Lehrer, schimpfen, provozieren, kommen permanent zu spät, bleiben ohne Bestätigung fern – sie wollen Kaffee und Kuchen und Lehrer, die gar nicht mehr wagen, etwas zu sagen“ – so schildert eine Pädagogin des Arbeitsmarktservice (AMS) die Situation in Deutschkursen. Am schlimmsten seien die Kursteilnehmer aus Afghanistan, Syrien, Tschetschenien, Irak und Iran – „und das AMS unternimmt keinerlei Schritte dagegen, obwohl wir über jeden Teilnehmer ein Protokoll schreiben müssen“, beschwert sich die Wut-Lehrerin schriftlich bei unzensuriert.

Lehrerin geht in die Öffentlichkeit

Von diesen Provokationen hätten viele ihrer Kollegen und sie „endgültig genug“, sodass sie in die Öffentlichkeit gehen. Ohne Namen, ohne Angabe der Örtlichkeiten – man befürchte Konsequenzen, „wenn wir die Wahrheit darüber sagen, was sich in den Kursen des AMS abspielt“.

Es gibt auch vorbildliche Ausländer

Monika S. (Name von der Redaktion geändert) spart aber auch nicht mit Lob für jene Ausländer, die sich vorbildlich angepasst und integriert hätten. Sie würden ohne Unterbrechung arbeiten und auf C1- oder C2-Niveau sprechen, Kontakte zu Österreichern pflegen und deren Traditionen übernehmen.

Aber andere wiederum würden machen, was sie wollen. Und für diese Gruppe gebe es keine Konsequenzen.