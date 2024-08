Kurz vor der Wahl: Morddrohungen gegen Björn Höcke

Ein Youtuber aus dem patriotischen Lager hat darüber berichtet, dass es massive Morddrohungen gegen Björn Höcke gibt. Zur Sicherheit muss er nun offenbar sogar eine kugelsichere Weste tragen.

Große Mainstream-Medien interessiert’s nicht

In Neustadt an der Orla (Thüringen) wurden Flyer verteilt, auf denen “Das Ende des Höcke” verkündet wurde. Die Flyer “sind deswegen auch als eine Drohung zu verstehen”, erklärte Thüringen24. Hinter der Überschrift findet man die Daten “1.4.72 – 22.8.24”. Weiter heißt es bei Thürngein24: “Björn Höcke wurde am 1. April 1972 geboren – das zweite Datum lässt sich durchaus als ein propagiertes Todesdatum lesen. Weiter unten findet sich außerdem die mehr als zweideutige Botschaft: ‘Wird bombastisch!’ Die Polizei deswegen in höchster Alarmbereitschaft.”

Neben dem oben erwähnten Youtuber namens Oli und Thüringen24 berichtete noch die Ostthüringer Zeitung hinter der Bezahlschranke darüber. Die großen Mainstream-Medien schweigen hingegen. Ein Kommentator auf X (vormals twitter) meinte dazu: “Es gibt Morddrohungen gegen Björn Höcke” und er erkannte ebenfalls: “Große Medien wie die Tagesschau schweigen” dazu.

Wie Medien über Höcke berichten

Dann stellte er fest:

Aber bei jeder noch so kleinen Kritik an den Grünen stehen sie Schlange und hetzen gegen die Kritiker. Aber über Höcke dürfen sie ja nur negativ berichten; damals auch diese lächerliche Werbung auf dem Sender Welt für das Schundbuch ‘Auf Klassenfahrt mit Björn Höcke’, wo gegen ihn und die AfD allgemein gehetzt wird.

Angriff auf Höcke? Medien drehten Spieß einfach um

Zumindest die Polizei ist jetzt besonders wachsam, aber das war sie schon nach der Attacke auf Höckes Wagen. Auch darüber schwiegen die Mainstream-Medien.

Stattdessen behaupten sie dreist, Höckes Wagen wäre in die Menge der Demonstranten gefahren. Dabei fuhr der Wagen höchstens Schrittgeschwindigkeit und wurde von den Linken attackiert, was durch die Videos beweisen wird, weswegen es vermutlich im gegen Höcke gerichteten Stern–Artikel auch keine Videos dazu gibt. Stattdessen ein Bild, das offensichtlich ein Foto aus einem Video gezeigt. Phil Göbel vom Stern übernimmt scheinbar eins zu eins die Behauptungen der linken Aktivisten und stellt sie keine Sekunde infrage.