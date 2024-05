Großer Bahnhof für die „Bomberos“ aus Paraguay am 12. Mai in Kaumberg

Die Zusammenarbeit zwischen der Freiwilligen Feuerwehr in Kaumberg, Bezirk Lilienfeld in Niederösterreich, und der Freiwilligen Feuerwehr aus Emboscada in Paraguay wird mit einem Besuch der „Bomberos“ (Feuerwehrmänner) weiter vertieft.

Musikkapelle zur Begrüßung

Nachdem 14 Florianijünger aus Kaumberg im März des Vorjahres nach Paraguay reisten, um ihre Kollegen auf die von ihnen zur Verfügung gestellten Geräte einzuschulen, gibt es nun einen Gegenbesuch in Österreich. Sie werden am Sonntag, 12. Mai, um 10:30 Uhr, vor dem Feuerwehrhaus in Kaumberg groß empfangen – mit Musikkapelle und Begrüßungsreden.

Hafenecker fädelte Kooperation ein

Wie berichtet, hatte diese Kooperation FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker, selbst aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in seiner Heimatgemeinde, eingefädelt. Aufmerksam geworden auf die Feuerwehr Emboscada, von Nachfahren österreichischer Auswanderer gegründet, wurde Hafenecker bei einer Delegationsreise, die neben der politischen Diplomatie eigentlich den Zweck hatte, das bereits vom Verein ÖGFLA (Österreichische Gesellschaft der Freunde Lateinamerikas) und der Österreich-Paraguay Gesellschaft (OE-PY) unterstützte Schulprojekt Independencia zu besuchen.

Straßenbenennung als Dank

In Emboscada, einer Gemeinde in der Nähe der Hauptstadt Asuncion, herrscht große Freude über diese Kooperation. Als Dank für die geleisteten Spenden und die Zusammenarbeit beschloss der Gemeinderat sogar die Benennung einer Straße nach den Florianijüngern aus Niederösterreich – und zwar in „Bomberos de Kaumberg“.

Wem dieses Projekt der Österreich-Paraguay Gesellschaft gefällt und Hilfe leisten möchte, kann gerne Spenden: