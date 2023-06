400 Zitate dokumentieren Lügen, Hass und Hetze während der Corona-Krise

“Gegen das Vergessen – Corona ist erst vorbei, wenn bei den Schuldigen die Handschellen klicken” ist der Titel eines Buches, das am Donnerstag, 22. Juni, im Kopp-Verlag erscheint.

Eine Fundgrube an unglaublichen Zitaten

Autor Werner Reichel hat das Buch zwar für den deutschen Markt geschrieben, es enthält aber auch ein Kapitel, das sich ausführlich der heimischen Corona-Politik widmet – mit allen wichtigen Zitaten von Rudolf Anschober, dem früheren grünen Gesundheitsminister, bis ÖVP-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, die Ungeimpfte des Landes verweisen wollte. Das Buch ist ein wichtiges Zeitdokument und eine – wie der Verlag Kopp in seiner Rezension schreibt – wahre Fundgrube an unglaublichen Zitaten.

Hunderttausende Betriebe ruiniert

Immer öfter belegen wissenschaftliche Studien, dass das Covid-19-Virus keineswegs ein tödliches Virus ist, das einen grausamen Erstickungstod zur Folge hat. Doch genau dieses Schreckens-Szenario diente als Rechtfertigung für radikale Einschränkungen unserer Grundrechte.

Mittlerweile ist ein klarer Zusammenhang zwischen Impfung und Übersterblichkeit erkennbar. Zigtausende Menschen wurden durch die Impfung geschädigt oder sogar getötet. Gemäß der Europäischen Arzneimittel Agentur (EMA) sind in Europa 2.179.125 Personen betroffen. Als “Kollateralschäden” der Corona-Maßnahmen wurden hunderttausende Betriebe ruiniert und Existenzen vernichtet.

Wie konnte es so weit kommen?

Politiker, Journalisten, Wissenschaftler, Mediziner und sogar Kirchenvertreter und Künstler machten gemeinsame Sache mit Regierung und Pharmaindustrie; sie wurden zu Propagandisten der Macht. In diesem Buch nennt Werner Reichel die Namen von Überzeugungstätern, Brandstiftern, Profiteuren, Mitläufern, Claqueuren und nützlichen Idioten.

Anhand von rund 400 Zitaten illustriert der Autor die Gefahr, die sich aus einer doktrinären Meinungseinfalt ergibt, in der Politik, Medien und Pharmaindustrie sich wohlwollend auf die Schulter klopfen und die Taschen vollmachen, während geltendes Recht und Realität negiert werden.

Ob sie kritische Geister und Ungeimpfte als “Blinddarm” bezeichnen, ihnen den Tod wünschen oder gar den Einsatz von “Flammenwerfern” fordern – der Autor dokumentiert die unfassbaren Aussagen für die Nachwelt. Denn wie so oft beginnen die Täter, zu verharmlosen, anderen die Schuld zu geben und Aussagen zu vertuschen. Viele Texte auf Webseiten, in Blogs und Mediatheken wurden inzwischen gelöscht.

Zeitdokumente unlöschbar für Ihr Archiv!

Dieses Buch ist eine wahre Fundgrube an geradezu unglaublichen Original-Zitaten. Was da an Lügen, Hetze, Opportunismus und bodenloser Dummheit herausgelassen wurde, ist sagenhaft. Es ist wichtig, diese unglaublichen Worthülsen mitsamt ihren Verursachern hier sozusagen für immer festgehalten werden.

Werner Reichel. “Gegen das Vergessen – Corona ist erst vorbei, wenn bei den Schuldigen die Handschellen klicken”. Das Buch (240 Seiten) ist im Kopp-Verlag um 19,99 Euro erhältlich.