AfD-Kandidaten werden von Wahlen ausgeschlossen

Der Fall Joachim Paul macht immer mehr Schule. Als der AfD-Politiker damals nicht an den BÃ¼rgermeisterwahlen von Ludwigshafen teilnehmen durfte, fÃ¼rchteten viele Patrioten, dass so etwas wieder passieren wÃ¼rde. Und sie hatten recht. Immer mehr AfD-Politiker werden von den Landrats- und BÃ¼rgermeisterwahlen im September ausgeschlossen.

Systemlinge spielen einander die BÃ¤lle zu

Es zeigt sich: Die Altparteien kennen in Niedersachsen keine Grenzen mehr. Sie geben sich nicht einmal mehr den Anschein, dass Wahlen demokratisch ablaufen mÃ¼ssten. Nach Martin Sichert in Friesland (Unzensuriert berichtete) darf nun auch der Kreisvorsitzende der AfD in GÃ¶ttingen, Justin Vogel, nicht als BÃ¼rgermeisterkandidat in Herzberg zur Wahl antreten. Das entschied der zustÃ¤ndige Stadtwahlausschuss am Montag, dem 27. Juli 2026. Auch der AfD-Politiker Thorsten MoriÃŸe wurde in Wilhelmshaven nicht fÃ¼r die OberbÃ¼rgermeisterwahl zugelassen. Und dem NDR zufolge darf der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im NiedersÃ¤chsischen Landtag, Stephan Bothe nicht bei der Landratswahl in LÃ¼neburg antreten.

Grundlage fÃ¼r diese undemokratischen Entscheidungen ist ein demokratiefeindliches Gesetz, welches im April 2026 von der rot-grÃ¼nen Landesregierung verabschiedet wurde. Diesem Gesetz zufolge dÃ¼rfen Verfassungsschutz und Innenministerium den AusschÃ¼ssen empfehlen, welche Kandidaten von Landrats- und BÃ¼rgermeisterwahlen ausgeschlossen werden sollen. Die AfD Niedersachsen wird vom Landesverfassungsschutz als “rechtsextrem” eingestuft, wie etablierte Medien immer wieder betonen. Was die Mainstream-Medien jedoch verschweigen: Der Verfassungsschutz ist weisungsgebunden und untersteht dem SPD-gefÃ¼hrten Innenministerium.

Fall Joachim Paul zieht sich hin

Man unterstellt der AfD also mangelnde Verfassungstreue und benutzt dafÃ¼r als Beleg die Einstufung einer weisungsgebundenen BehÃ¶rde. MoriÃŸe und Vogel haben nach ihrem Ausschluss angekÃ¼ndigt, gegen die Entscheidung zu klagen. Auch Bothe hat juristische Schritte angekÃ¼ndigt. VerstÃ¤ndlich, aber hÃ¶chstwahrscheinlich sinnlos. Denn auch Joachim Paul hat geklagt und das ganze Verfahren zieht sich endlos hin.

Letzter Stand ist, dass das Verwaltungsgericht Neustadt entschied, “nicht fÃ¼r den Fall zustÃ¤ndig zu sein. Stattdessen wurde die Klage an das Verwaltungsgericht Koblenz verwiesen, da der AfD-Politiker dort wohne”. Ausreden, um so etwas endlos in die LÃ¤nge zu ziehen, finden sich immer. Und irgendwann sind dann wieder Wahlen, woraufhin die Richter argumentieren kÃ¶nnen, dass es jetzt ohnehin keine Rolle mehr spielt. Und dann wird die AfD von diesen neuen Wahlen einfach wieder ausgeschlossen. Vielleicht sollte die AfD Demos gegen die Entscheidungen der WahlausschÃ¼sse organisieren und so lange Kandidaten aus ihrer Partei nominieren, bis die AusschÃ¼sse entnervt aufgeben und einen zur Wahl durchlassen. Oder sie nominieren jemanden, der nicht Mitglied ihrer Partei ist, aber fÃ¼r die AfD antritt.