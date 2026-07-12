Von wegen â€žreiches Landâ€œ: Ã–sterreicher hinter Portugal und Slowenien

Das weltweite PrivatvermÃ¶gen ist 2025 krÃ¤ftig gewachsen, wobei der Anstieg in Europa besonders stark ausfiel. Doch ein genauerer Blick auf Ã–sterreich und die Bundesrepublik Deutschland zeigt, dass hohe nationale Durchschnittswerte wenig darÃ¼ber aussagen, wie viel VermÃ¶gen der GroÃŸteil der BevÃ¶lkerung tatsÃ¤chlich besitzt.

Schweizer Studie

Nach Berechnungen der groÃŸen Schweizer Bankengruppe UBS verfÃ¼gte ein Erwachsener in Deutschland Ende 2025 im Durchschnitt Ã¼ber ein NettovermÃ¶gen von 346.613 US-Dollar. Jenseits des Inns erreichte man damit im internationalen Vergleich den 14. Platz. Ã–sterreich kam auf durchschnittlich 279.989 Dollar pro Erwachsenem und belegte Rang 22.

Deutschland Ã¼bertraf laut diesem â€žGlobal Wealth Reportâ€œ auch knapp den westeuropÃ¤ischen Durchschnitt von rund 337.000 Dollar. Ã–sterreich lag hingegen deutlich darunter.

Schweiz bleibt an VermÃ¶gensspitze

Von der europÃ¤ischen VermÃ¶gensspitze bleiben beide LÃ¤nder weit entfernt: In der Schweiz betrÃ¤gt das durchschnittliche VermÃ¶gen pro Erwachsenem mehr als 910.000 Dollar, in Luxemburg rund 655.000 Dollar und in DÃ¤nemark mehr als 523.000 Dollar. Auch die Niederlande und Belgien liegen mit jeweils mehr als 400.000 Dollar deutlich vor den deutschen LÃ¤ndern.

Der Median dreht den Vergleich um

Der Durchschnitt wird allerdings stark von besonders groÃŸen VermÃ¶gen beeinflusst. AussagekrÃ¤ftiger fÃ¼r die finanzielle Lage der breiten BevÃ¶lkerung ist daher das MedianvermÃ¶gen. Es bezeichnet jenen Wert, bei dem eine HÃ¤lfte der Erwachsenen mehr und die andere HÃ¤lfte weniger besitzt.

Das Ã¶sterreichische MedianvermÃ¶gen betrÃ¤gt 71.378 Dollar, das bundesdeutsche sogar nur 53.485 Dollar. Ã–sterreich erreicht in der UBS-Reihung damit Platz 27, die Bundesrepublik gar nur Platz 30.

Deutlich hÃ¶heres MedianvermÃ¶gen anderswo

Im Vergleich mit zahlreichen anderen europÃ¤ischen Staaten fÃ¤llt das MedianvermÃ¶gen in den deutschen LÃ¤ndern niedrig aus. In Luxemburg erreicht es 394.005 Dollar, in Belgien 277.166 Dollar und in DÃ¤nemark 203.771 Dollar.

Selbst die Schweiz, die eine besonders groÃŸe Differenz zwischen Durchschnitt und Median aufweist, kommt noch auf 145.555 Dollar.

Selbst Italien liegt deutlich vor beiden LÃ¤ndern

Auch viele sÃ¼deuropÃ¤ische LÃ¤nder schneiden bei der VermÃ¶gensmitte besser ab. Italien erreicht ein MedianvermÃ¶gen von 131.001 Dollar, Spanien 111.575 Dollar und Portugal 76.978 Dollar. Ã–sterreich liegt damit knapp hinter Portugal. Deutschland landet mit seinen 53.485 Dollar sogar hinter Griechenland, wo der Median 59.162 Dollar betrÃ¤gt.

NormalbevÃ¶lkerung deutlich Ã¤rmer als Italiener

Bemerkenswert ist vor allem der Vergleich mit Italien: Beim durchschnittlichen VermÃ¶gen liegen Ã–sterreich und Italien mit rund 280.000 Dollar beinahe gleichauf.

Der italienische Median ist jedoch fast doppelt so hoch wie der Ã¶sterreichische. Deutschland besitzt wiederum einen wesentlich hÃ¶heren Durchschnitt als Italien, erreicht beim Median aber weniger als die HÃ¤lfte des italienischen Wertes. Kurz und gut: bei uns haben die â€žDurchschnittsmenschenâ€œ deutlich weniger VermÃ¶gen.

Millionen MillionÃ¤re verÃ¤ndern Deutschlands Durchschnitt

Die starke Konzentration hoher VermÃ¶gen zeigt sich auch an der Zahl der Dollar-MillionÃ¤re. In Deutschland lebten Ende 2025 nach UBS-SchÃ¤tzung rund 2,65 Millionen Menschen mit einem NettovermÃ¶gen von mindestens einer Million Dollar.

Damit lag die Bundesrepublik weltweit auf Platz vier â€“ hinter den Vereinigten Staaten, China und Japan, aber noch vor GroÃŸbritannien und Frankreich. Allein 2025 kamen in Deutschland rund 24.000 Dollar-MillionÃ¤re hinzu.

MillionÃ¤re zeichnen ein falsches Bild

Diese groÃŸe MillionÃ¤rsgruppe trÃ¤gt dazu bei, den deutschen Durchschnittswert anzuheben. Zugleich macht der niedrige Median sichtbar, dass sich die hohen VermÃ¶gen nicht gleichmÃ¤ÃŸig Ã¼ber die BevÃ¶lkerung verteilen.

Ein Land kann daher gleichzeitig Ã¼ber sehr viele MillionÃ¤re verfÃ¼gen und dennoch fÃ¼r den Erwachsenen in der Mitte einen vergleichsweise niedrigen VermÃ¶genswert ausweisen.

Kein Auskunft Ã¼ber Einkommen

UBS zÃ¤hlt zum NettovermÃ¶gen Finanzanlagen, private PensionsvermÃ¶gen und Sachwerte â€“ vor allem Immobilien â€“ abzÃ¼glich der Schulden. AnsprÃ¼che aus staatlichen, nicht vollstÃ¤ndig kapitalgedeckten Pensionssystemen werden hingegen nicht berÃ¼cksichtigt.

Die Zahlen sagen daher nichts Ã¼ber das laufende Einkommen oder die HÃ¶he kÃ¼nftiger gesetzlicher Pensionen aus.

Das Eigenheim entscheidet Ã¼ber die VermÃ¶gensbilanz

Gerade Wohneigentum spielt fÃ¼r die VermÃ¶gensbildung eine entscheidende Rolle. FÃ¼r den GroÃŸteil der Menschen bis in die Gruppe der gewÃ¶hnlichen Dollar-MillionÃ¤re hinein stellt das selbst genutzte Haus oder die Wohnung laut UBS den wichtigsten einzelnen VermÃ¶genswert dar.

Unterschiede bei Immobilienbesitz, privater Altersvorsorge und der Beteiligung an den KapitalmÃ¤rkten kÃ¶nnen deshalb die Rangfolge der LÃ¤nder stark beeinflussen.

Europas VermÃ¶gensboom hat einen Wechselkurshaken

Insgesamt wuchs das weltweite PrivatvermÃ¶gen 2025 in Dollar gerechnet um 10,8 Prozent. In der Region Europa, Naher Osten und Afrika betrug der Anstieg sogar 17,5 Prozent, in Westeuropa knapp 17 Prozent.

Damit entwickelte sich Europa wesentlich stÃ¤rker als Amerika und der asiatisch-pazifische Raum.

BloÃŸ Wechselkursgewinne

Ein erheblicher Teil dieses Vorsprungs ist allerdings auf Wechselkurse zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Der Euro gewann 2025 gegenÃ¼ber dem US-Dollar fast neun Prozent an Wert.

Da die UBS die internationalen VermÃ¶gen in Dollar umrechnet, erscheinen die europÃ¤ischen ZuwÃ¤chse dadurch grÃ¶ÃŸer, als sie in heimischer WÃ¤hrung tatsÃ¤chlich waren.