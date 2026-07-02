Grooming auch in Deutschland: Neue VerdachtsfÃ¤lle organisierter sexueller Ausbeutung

WÃ¤hrend GroÃŸbritannien langsam die Folgen der jahrzehntelang nicht verhinderten Grooming-Skandale aufarbeitet, beschÃ¤ftigen inzwischen auch deutsche ErmittlungsbehÃ¶rden vergleichbare VorwÃ¼rfe.

Neue Ermittlungen in NÃ¼rnberg

Im Mittelpunkt steht derzeit NÃ¼rnberg. Nach Angaben des PolizeiprÃ¤sidiums Mittelfranken befinden sich inzwischen sechs TatverdÃ¤chtige in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihnen vor, gezielt Kontakt zu MÃ¤dchen und jungen Frauen gesucht zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen einige Opfer durch Drogen abhÃ¤ngig gemacht, anschlieÃŸend sollen BetÃ¤ubungsmittel gegen sexuelle Handlungen abgegeben worden sein. Gegen einzelne Beschuldigte bestehen darÃ¼ber hinaus VorwÃ¼rfe wegen Drogendelikten und der Abgabe von BetÃ¤ubungsmitteln an MinderjÃ¤hrige. Die Ermittlungen dauern an.

Verfahren in KÃ¶ln

Parallel dazu ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft in KÃ¶ln gegen drei MÃ¤nner wegen des Verdachts des bandenmÃ¤ÃŸigen Menschenhandels.

Den Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, eine damals 17-JÃ¤hrige Ã¼ber Wochen zur Prostitution gezwungen und sexuelle Gewalt ausgeÃ¼bt zu haben. Nach Angaben der ErmittlungsbehÃ¶rden befinden sich die VerdÃ¤chtigen in Untersuchungshaft. Ãœber eine mÃ¶gliche Anklage oder Schuld ist bislang nicht entschieden.

GroÃŸbritannien als Ausgangspunkt der Debatte

Die aktuellen bundesdeutschen Ermittlungen fallen in eine Zeit, in der GroÃŸbritannien endlich Ã¼ber die sogenannten Grooming Gangs diskutiert.

Mehrere Untersuchungen beschÃ¤ftigen sich dort mit organisiertem sexuellem Missbrauch weiÃŸer MinderjÃ¤hriger durch auslÃ¤ndische TÃ¤ter in verschiedenen StÃ¤dten Ã¼ber viele Jahre hinweg. Dabei stehen insbesondere das Versagen staatlicher Stellen sowie der Umgang von Polizei, JugendÃ¤mtern und Politik mit den Hinweisen der Opfer im Mittelpunkt der Ã¶ffentlichen Aufarbeitung, zumal diese aufgrund der auslÃ¤ndischen Herkunft der TÃ¤ter schwiegen.

Diskussion Ã¼ber mediale Aufmerksamkeit

Neben den strafrechtlichen Ermittlungen ist inzwischen auch eine Debatte Ã¼ber die Ã¶ffentliche Berichterstattung entstanden.

Ulf Poschardt vertritt in einem Meinungsbeitrag der groÃŸen bundesdeutschen Tageszeitung Die Welt die Auffassung, FÃ¤lle sexueller Gewalt wÃ¼rden deutlich weniger Ã¶ffentliche Aufmerksamkeit erhalten, wenn die mutmaÃŸlichen TÃ¤ter einen Migrationshintergrund hÃ¤tten. WÃ¶rtlich fragt der langjÃ¤hrige Chefredakteur der WELT-Gruppe: