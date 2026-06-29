KÃ¶rperliche Auseinandersetzung im Kurt-Schumacher-Haus

Die Berliner SPD ist auf dem absteigenden Ast. In Umfragen ist sie nur noch auf dem fÃ¼nften Platz hinter CDU (22 Prozent), AfD (18 Prozent), GrÃ¼ne (17 Prozent) und Linke (15 Prozent). Und die 14 Prozent, welche die Sozialdemokraten erhalten kÃ¶nnten, dÃ¼rften bald noch mehr abnehmen.

Kandidat tritt zurÃ¼ck

Grund dafÃ¼r ist die Tatsache, dass selbst wohlwollende linke Medien nichts Gutes Ã¼ber die SPD in Berlin berichten kÃ¶nnen. Denn da gibt es nichts. Die Sozialdemokraten schaffen es hÃ¶chstens in die Schlagzeilen, wenn sie negativ auffallen. So beispielsweise durch Tilmann HÃ¤uÃŸler, der sich nun von seiner Kandidatur fÃ¼r das Abgeordnetenhaus zurÃ¼ckgezogen hat.

Denn gegen ihn “als Mitarbeiter der SPD Berlin werden nach einem Zwischenfall VorwÃ¼rfe erhoben. UnabhÃ¤ngig von der rechtlichen Bewertung ist mir klar: Als Kandidat fÃ¼r das Abgeordnetenhaus habe ich eine besondere Verantwortung”, hieÃŸ es in einem Statement HÃ¤uÃŸlers. Hintergrund dieses politischen RÃ¼ckzugs soll ein Vorfall am Montag, dem 22. Juni 2026, im Kurt-Schumacher-Haus gewesen sein. Ein Konflikt zwischen HÃ¤uÃŸler und einem anderen Genossen soll in der Berliner Parteizentrale zu einer kÃ¶rperlichen Auseinandersetzung gefÃ¼hrt haben. Dem Tagesspiegel zufolge “soll HÃ¤uÃŸler den anderen Genossen tÃ¤tlich angegangen sein”.

Das Schweigen der Genossen

Ein solcher Vorfall, noch dazu mitten im Wahlkampf, dÃ¼rfte das politische Aus fÃ¼r HÃ¤uÃŸler bedeuten. Er gesteht die Tat indirekt in einer ErklÃ¤rung an alle Mitglieder ein: “Ich bedauere den Vorfall zutiefst, habe mich bei der betroffenen Person entschuldigt und bin dankbar, dass die Entschuldigung angenommen wurde”.

GegenÃ¼ber den Medien schweigt die SPD zu dem Thema. SPD-LandesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Sven Heinemann beantwortet keine Fragen dazu und auch der Rest der Sozialdemokraten wÃ¼rde da wohl lieber den Deckel draufhalten. Aber letzten Endes sickert immer etwas nach auÃŸen und das Schweigen der Roten wird es gerade im Wahlkampf fÃ¼r sie nur noch schlimmer machen. Dieser neue Skandal reiht sich in eine lange Reihe von Ereignissen ein, bei denen die SPD alles andere als gut wegkommt. Man denke beispielsweise an den Fall Uta Francisco Dos Santos (Unzensuriert berichtete).