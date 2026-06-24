18-JÃ¤hrige nach Clubbesuch vergewaltigt â€“ zwei Syrer in U-Haft

Nach einem Clubbesuch in MÃ¼nchen ist eine 18-jÃ¤hrige Frau laut Polizei von zwei MÃ¤nnern vergewaltigt worden. Die beiden TatverdÃ¤chtigen, ein 21-JÃ¤hriger und ein 19-JÃ¤hriger Syrer, befinden sich in Untersuchungshaft.

Bekanntschaft mit Syrern im Club gemacht

Die junge Frau hatte nach Angaben der Ermittler mit einer Freundin im Club Neuraum am Zentralen Omnibusbahnhof gefeiert. Dort lernte sie die beiden Migranten kennen. Gegen drei Uhr morgens sollen sie die Frau Ã¼berredet haben, mit ihnen in einen unversperrten Raum im ersten Obergeschoss des ZOB zu gehen.

Vergewaltiger flÃ¼chteten nach der Tat

Laut Polizei ereignete sich die Tat bereits am 7. Juni in den frÃ¼hen Morgenstunden. Nach der mutmaÃŸlichen Vergewaltigung flÃ¼chteten die beiden MÃ¤nner. Das Opfer konnte verletzt entkommen und informierte sofort ihre Freundin, die die Polizei alarmierte. Die Frau wurde anschlieÃŸend medizinisch versorgt und in die Rechtsmedizin gebracht. Aus RÃ¼cksicht auf ihre PrivatsphÃ¤re machte die Polizei keine nÃ¤heren Angaben zu ihrer IdentitÃ¤t.

Ermittlungen wegen Vergewaltigung

Ermittlungen fÃ¼hrten die Beamten schlieÃŸlich zu den VerdÃ¤chtigen. Videoaufnahmen aus dem Club halfen bei der Identifizierung, zusÃ¤tzlich wurden Fotos an die MÃ¼nchner Polizei weitergeleitet. Eine Clubmitarbeiterin erkannte die TatverdÃ¤chtigen spÃ¤ter zufÃ¤llig auf dem Heimweg und verstÃ¤ndigte die Polizei. Wenig spÃ¤ter wurden die beiden Syrer festgenommen.

Gegen beide wird nun wegen Vergewaltigung ermittelt.