AfD bei 29 Prozent â€“ CDU und CSU verlieren weiter an Boden

Die AfD wird immer stÃ¤rker. Mehr und mehr konservative WÃ¤hler erkennen die linke Politik von CDU und CSU als ebensolche und wechseln zur blauen Partei. Das macht sich auch in den Umfragen bemerkbar. Der Vorsprung der AfD (29 Prozent) in der aktuellen Insa-Umfrage auf die CDU ist um knapp zwÃ¶lf Prozentpunkte gewachsen.

Deutliche Verluste bei der Union

Dieser spezielle Effekt liegt daran, dass das Meinungsforschungsinstitut die Unions-Parteien inzwischen auch getrennt ausweist. Die CDU kommt demnach im Bund auf 17,1, die CSU auf 4,4 Prozent. FÃ¼r beide Parteien bedeutet das herbe Verluste. Im Vergleich zur Bundestagswahl vom Februar vorigen Jahres verliert die CDU 5,5, die bayerische Schwester 1,6 Prozenpunkte. Die vom bayerischen MinisterprÃ¤sidenten Markus SÃ¶der angefÃ¼hrte Partei fÃ¤llt sogar unter die SperrhÃ¼rde. Seit Bestehen der Bundesrepublik ist das noch nie passiert.

Nur BÃ¼ndnis mit CDU hÃ¤lt CSU im Bundestag

WÃ¼rde die CSU nicht eine Union mit der CDU bilden, wÃ¤re sie raus aus dem Bundestag. Doch dieses BÃ¼ndnis wird sie wohl auch nach der nÃ¤chsten Bundestagswahl drin halten. Das Ã¤ndert jedoch nichts an dem Niedergang dieser ehemaligen Volkspartei, die frÃ¼her einmal mit MÃ¤nnern wie Franz Josef StrauÃŸ Millionen Menschen begeistern konnte. Doch diese Zeiten sind vorbei; spÃ¤testens seit Horst Seehofer Merkels Asylpolitik eine “Herrschaft des Unrechts” nannte und ebendiese trotzdem mittrug.