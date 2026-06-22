388 Millionen Christen verfolgt und diskriminiert

388 Millionen Christen waren Anfang des Jahres von Verfolgung und Diskriminierung betroffen, wie der Monitoringbericht 01/2026 zur Verfolgung religiÃ¶ser Minderheiten des Bundeskanzleramts zeigt.

Christen in Asien und Nahost bedroht

Der Bericht analysiert die Lage religiÃ¶ser Minderheiten in Asien und dem Nahen Osten und stellt fest, dass sich die Situation in mehreren Staaten weiterhin deutlich angespannt darstellt. Ziel ist die Sensibilisierung sowie die fachliche Einordnung des internationalen Schutzes verfolgter religiÃ¶ser Minderheiten.

Lage in islamischen LÃ¤ndern besonders dramatisch

In Syrien, dem Irak und dem Iran bleibt die Lage besonders kritisch. In Syrien fÃ¼hren lokale Konflikte, Extremismus und Diskriminierung zu erheblichen EinschrÃ¤nkungen der Religionsfreiheit, insbesondere fÃ¼r Christen. Im Irak sind Milizen, terroristische Gruppen und mangelnder staatlicher Schutz zentrale GefÃ¤hrdungsfaktoren, die Unsicherheit und Abwanderung verstÃ¤rken. Im Iran sind vor allem Konvertiten von systematischer Verfolgung betroffen; Religionswechsel wird kriminalisiert und hart sanktioniert.

Regionale Konflikte werden auch in Europa ausgetragen

Regionale Konflikte wirken zusÃ¤tzlich verschÃ¤rfend: Sie verstÃ¤rken Repressionen im Iran, destabilisieren den Irak und den Libanon und fÃ¼hren in Jerusalem zeitweise zu EinschrÃ¤nkungen des Zugangs zu religiÃ¶sen StÃ¤tten. Auch in Europa wird eine verschÃ¤rfte Bedrohungslage fÃ¼r jÃ¼dische und israelbezogene Einrichtungen festgestellt.

Hindu-Nationalismus in Indien wÃ¤chst

In Myanmar hat der BÃ¼rgerkrieg seit 2021 zu massiver Gewalt gegen religiÃ¶se und ethnische Minderheiten gefÃ¼hrt, wobei der Staat selbst als Repressionsakteur auftritt. In Indien kommt es trotz verfassungsmÃ¤ÃŸiger Religionsfreiheit zunehmend zu Gewalt gegen Christen im Kontext hindu-nationalistischer Tendenzen.

Generell haben sich Verfolgungsformen ausgeweitet: Neben Gewalt treten verstÃ¤rkt Ãœberwachung, rechtliche Diskriminierung und digitale Kontrolle auf. Religion wird hÃ¤ufiger mit nationaler IdentitÃ¤t verknÃ¼pft, was Minderheiten zusÃ¤tzlich stigmatisiert.

Syrien: frÃ¼her Terror, heute staatliche Repression

Im Nahen Osten ist ein deutlicher RÃ¼ckgang christlicher BevÃ¶lkerung zu beobachten, etwa in Syrien von rund 1,5 Millionen auf etwa 300.000. Hauptursachen sind Unsicherheit, Diskriminierung und Auswanderung. WÃ¤hrend frÃ¼her vor allem Terrorgruppen prÃ¤gend waren, spielen heute stÃ¤rker staatliche Repression, politische InstabilitÃ¤t und gesellschaftliche Spannungen eine Rolle.