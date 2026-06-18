Die Polizei ging mit 200 Beamten gegen die gewalttÃ¤tige Migrantenszene vor. Das Ergebnis dÃ¼rfte sich jedoch in Grenzen halten; jedenfalls schweigen die Beamten Ã¼ber ihre Erfolge.

Foto: Medien AG // Anarchistische Gruppe Freiburg / flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Migranten-KriminalitÃ¤t

18. Juni 2026 / 09:28 Uhr

Razzia in der Migrantenszene: Auf der Suche nach einem Killer-Kommando!

In Brandenburg, Sachsen-Anhalt sowie in der BRD-Hauptstadt Berlin kam es am Mittwoch, dem 17. Juni 2026, zu einer groÃŸflÃ¤chig koordinierten Razzia der Polizei gegen kriminelle Migranten. Schwerpunkt des 200-Beamten starken Einsatzes war die KriminalitÃ¤tshochburg Berlin.

Shooter kommen heimlich ins Land

Mindestens zehn Objekte wurden wegen dem Vorwurf der schweren rÃ¤uberischen Erpressung in der tÃ¼rkischen Community durchsucht. So stÃ¼rmte das Sonder-Einsatz-Kommando (SEK) beispielsweise in der KreuzbergstraÃŸe in Kreuzberg eine Einzimmerwohnung. Laut der B.Z. sollen dort sogenannte “Shooter von ihren HintermÃ¤nnern untergebracht” worden sein. “Ein Shooter ist meist eine Person, die gegen Bezahlung den Auftrag Ã¼bernimmt, auf Menschen oder Objekte zu schieÃŸen”, heiÃŸt es weiter.


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Die Shooter werden aus dem Ausland herbestellt, kommen ins Land, begehen das bestellte Verbrechen und verschwinden wieder im Ausland. In der durchsuchten Wohnung hielten sich “oft mehr als fÃ¼nf junge MÃ¤nner” auf, “die oft sehr laut gefeiert hÃ¤tten. Keiner der jungen MÃ¤nner schien Ã¤lter als 20 Jahre, mutmaÃŸlich sprachen sie einen ungewÃ¶hnlichen kurdischen Dialekt”.

Beamte suchten Araber

Ebenfalls durchsucht wurde ein CafÃ© an der SchwedenstraÃŸe in Wedding sowie ein Objekt in Blankenfelde-Mahlow. Dort suchte die Polizei das Mitglied einer polizeibekannten arabischen GroÃŸfamilie. Dabei soll ein Hund einen Polizisten angegriffen haben. AuÃŸerdem soll der Gesuchte in die Schusslinie gekommen sein und wurde mÃ¶glicherweise verletzt. Sowohl zu der Frage, wie viele Waffen gefunden wurden, als auch ob es Festnahmen gab, nahm die Polizei bisher keine Stellung.

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