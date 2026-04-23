Tankstelle und Geld

Im Mai droht der Benzinpreis in Deutschland noch teurer zu werden, denn russische Ã–llieferungen nach Ostdeutschland werden ausbleiben.

Foto: depositphotos.com

Brandenburg

23. April 2026 / 08:53 Uhr

Druschba-Pipeline beschÃ¤digt: Ã–lpreis wird im Mai weiter steigen

In der BRD werden die Benzinpreise im Mai wohl noch weiter in die HÃ¶he schieÃŸen. Denn die russische Regierung hat angekÃ¼ndigt, ab dem 1. Mai kasachische Ã–llieferungen Ã¼ber einen Strang der Druschba-Pipeline nach Deutschland zu stoppen.

Ã–lengpass in Berlin und Brandenburg

Laut russischen Angaben wurde die Entscheidung mit Kasachstan abgestimmt. Dessen Energieminister, Erlan Akkenzhenov, erklÃ¤rte, dass im Mai kein kasachisches Ã–l Ã¼ber die Rohrleitung nach Deutschland flieÃŸen werde. Er vermutete, dass die Pipeline wegen ukrainischer Drohnenangriffe eine StÃ¶rung erlitt.

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Brandenburgs MinisterprÃ¤sident Dietmar Woidke (SPD) kÃ¼ndigte laut dem Tagesspiegel ebenfalls an, dass die Ã–llieferungen ausbleiben werden. Die fehlende Lieferung wird knapp 17 Prozent der Raffinerie-KapazitÃ¤t betreffen. Nach Angaben des Mehrheitsgesellschafters der Raffinerie, Rosneft Deutschland, deckt die Anlage etwa 90 Prozent der Versorgung von Berlin und Brandenburg mit Benzin, Kerosin, Diesel und HeizÃ¶l. Die BÃ¼rger kÃ¶nnen sich also auf etwas gefasst machen.

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