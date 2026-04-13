Gerald Hauser

Beim Planspiel der Eliten zu einer globalistischen ErnÃ¤hrungskrise sieht EU-Abgeordneter Hauser Parallelen zur Corona-Zeit.

Foto: fpoe.eu

EuropÃ¤ische Union

13. April 2026 / 09:47 Uhr

â€žIn Politik ist nichts zufÃ¤lligâ€œ: FPÃ–-Hauser hinterfragt Planspiel zu ErnÃ¤hrungskrise

Das Planspiel “Food Chain Reaction” zeige einmal mehr, dass sich internationale Eliten und Globalisten seit Jahren mit Szenarien globaler Krisen beschÃ¤ftigen â€“ diesmal im Bereich der ErnÃ¤hrung, erklÃ¤rte der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser.

Hauser bezieht sich dabei auf die SimulationsÃ¼bungen vom 9. bis 10. November 2015 in Washington (USA), wo 65 hochrangige EntscheidungstrÃ¤ger aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und internationalen Organisationen teilgenommen hatten. 

Globale ErnÃ¤hrungskrise

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In diesem Planspiel wÃ¤re eine globale ErnÃ¤hrungskrise fÃ¼r die Jahre 2020 bis 2030 durchgespielt worden â€“ ausgelÃ¶st durch Faktoren wie Klimaschocks, Lieferketten-Unterbrechungen, Konflikte und soziale Unruhen. â€žUnfassbar! Genau jene Entwicklungen, mit denen wir heute tatsÃ¤chlich konfrontiert sindâ€œ, so Hauser. Der EU-Abgeordnete sieht Parallelen zur Corona-Zeit: â€žSchon damals gab es zahlreiche Planspiele kurz vor der Pandemie. Auch hier wird wieder von Krisen, Verwerfungen und von einer â€šneuen NormalitÃ¤tâ€˜ gesprochen. Die Frage ist: Ist das alles wirklich Zufall?â€œ

Anfrage an EU-Kommission

Hauser kÃ¼ndigte eine parlamentarische Anfrage an die EU-Kommission an: â€žIch will wissen, an welchen Planspielen und Simulationen im Agrar- und Lebensmittelbereich die EU und ihre Agenturen teilgenommen haben. Welche Ãœbungen wurden selbst organisiert? Und: Wer hat bei diesem Planspiel die EuropÃ¤ische Union vertreten?â€œ

Die BÃ¼rger, so der freiheitliche EU-Abgeordnete, hÃ¤tten ein Recht auf volle Transparenz. Wenn sich Eliten und Globalsten seit Jahren auf Krisen-Szenarien vorbereiten, dann mÃ¼ssten auch die Ergebnisse, Inhalte und Konsequenzen offengelegt werden. 

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