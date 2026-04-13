Kritik an â€žScheinreformâ€œ: Gagenkaiser sollen weiterhin unberÃ¼hrtÂ bleiben

Rund um die anstehende ORF-Reform und die Bestellung eines neuen Generaldirektors rÃ¼ckt die Frage der ManagergehÃ¤lter in den Mittelpunkt der innenpolitischen Debatte.

Rot und pink ohne schwarz

SPÃ– und Neos â€“ die Ã–VP als Kanzlerpartei ist auÃŸen vor â€“ bleibt gar nichts anderes Ã¼brig, als sich fÃ¼r eine BeschrÃ¤nkung der SpitzengehÃ¤lter im ORF auszusprechen. Immerhin sind die Einkommen in der FÃ¼hrungsebene exorbitant.

Neos-Mediensprecherin Henrike BrandstÃ¶tter kritisiert die â€žAuswÃ¼chse durch AltvertrÃ¤geâ€œ, die es kÃ¼nftig nicht mehr geben solle.

Am Hauptproblem vorbei

Aus Sicht der FPÃ– sind diese PlÃ¤ne jedoch vÃ¶llig unzureichend und in weiten Teilen bloÃŸe Symbolpolitik. FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r und Mediensprecher Christian Hafenecker spricht von einem â€ždurchschaubaren AblenkungsmanÃ¶verâ€œ und wirft Babler vor, nur an Symptomen zu â€ždokternâ€œ:

Eine Gagengrenze im ORF lÃ¶st kein einziges strukturelles Problem â€“ sie kaschiert nur die wahren MissstÃ¤nde.

Filz bleibt unangetastet

Das Problem im ORF seien nicht einzelne GehÃ¤lter, sondern ein tief verankertes System aus parteipolitischer Einflussnahme, Versorgungsposten und fehlender ObjektivitÃ¤t. â€žWer hier nur an den GehÃ¤ltern herumdoktert, will das System nicht verÃ¤ndern, sondern rettenâ€œ, so Hafenecker.Â

AltvertrÃ¤ge bleiben, wie sie sind

Besonders scharf greift er die geplante Gagengrenze an, weil AltvertrÃ¤ge von den rot-pinken PlÃ¤nen nicht betroffen sind. â€žDas heiÃŸt im Klartext: Die groÃŸen Gagenkaiser im ORF kassieren weiter wie bisher â€“ finanziert durch ZwangsgebÃ¼hren der BevÃ¶lkerungâ€œ, stellt Hafenecker klar.

Faule Ausrede

Medienminister Andreas Babler (SPÃ–) erklÃ¤rte, man kÃ¶nne in bestehende VertrÃ¤ge nicht eingreifen, das Thema werde aber im Rahmen der ORF-Reform behandelt.

Dabei sei die SPÃ– daran erinnert, dass etwa mit dem Pensionsharmonisierungsgesetz sehr wohl in bestehende ArbeitsvertrÃ¤ge eingegriffen werden konnte und wurde. Nur betraf es damals die normalen Ã–sterreicher.

Verkleinerung des Stiftungsrats

Auch die Diskussion Ã¼ber eine Verkleinerung des Stiftungsrats, wie sie unter anderem von Neos gefordert wird, hÃ¤lt Hafenecker fÃ¼r reine Kosmetik und â€žAugenwischereiâ€œ:

Ob 35 oder 12 Mitglieder â€“ solange die gleichen Parteien ihre Leute hineinschicken, bleibt der ORF ein politisches Machtinstrument. Hier wird nur an der OberflÃ¤che herumgeschraubt.

Verweis auf Ã„rztekammerverfilzung

In diesem Zusammenhang verwies Hafenecker auch auf aktuelle VorwÃ¼rfe rund um mÃ¶gliche Interventionen und Verflechtungen: â€žDer bekannt gewordene Ã„rztekammer-Komplex zeigt exemplarisch, wie eng Netzwerke reichen und wie sensibel Berichterstattung offenbar beeinflusst wird. Gerade hier wÃ¤re lÃ¼ckenlose AufklÃ¤rung notwendig â€“ stattdessen erleben wir Wegschauen und Abwiegeln.â€œ

Auch das Verhalten in den ORF-Gremien sieht er kritisch: â€žWenn selbst brisante VorgÃ¤nge und Beschwerden nicht konsequent aufgearbeitet werden, sondern der Eindruck entsteht, dass das System eher geschÃ¼tzt als kontrolliert wird, dann ist das ein massives Problem fÃ¼r die GlaubwÃ¼rdigkeit des ORF.â€œ

Weg mit ZwangsgebÃ¼hren

Dabei stellt die FPÃ– die Finanzierung des Senders durch ZwangsgebÃ¼hren der Haushalte grundsÃ¤tzlich in Frage: