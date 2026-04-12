Kaum im Amt geht neuer Landeshauptmann auf Distanz zur eigenen Bundespartei

Nur wenige Tage nach seiner Wahl zum Landeshauptmann im KÃ¤rntner Landtag geht Daniel Fellner (SPÃ–) gleich einmal in Opposition zur eigenen Partei.

Gegen rote Energiepolitik

WÃ¤hrend die Bundesregierung den Ausbau erneuerbarer Energien weiter blind forciert, stellt sich Fellner gegen zusÃ¤tzliche Windkraftprojekte in KÃ¤rnten.

Damit richtet sich der neue Landeschef indirekt gegen die Linie seiner eigenen Partei auf Bundesebene. Gerade die SPÃ– trÃ¤gt zentrale Teile der Energiewende wie ein Mantra vor sich her.

Gegen mehr Windkraft

Fellner hingegen betont regionale SpielrÃ¤ume und verweist auf bestehende gesetzliche Regelungen im Land. KÃ¤rnten solle sich nicht Ã¼bergehen lassen. Dabei bekommt er UnterstÃ¼tzung von der FPÃ–.

Durch das geplante Bundesgesetz soll KÃ¤rnten unter anderem verpflichtet werden â€“ vorerst konkret bis 2030 â€“ zusÃ¤tzlich Strom aus erneuerbarer Energie zu erzeugen, dabei sei auch die Windkraft noch stÃ¤rker zu berÃ¼cksichtigen.

Widerstand gegen Bundesregierung

Gestern, Samstag, kÃ¼ndigte Fellner im Ã–1-Journal zu Gast Widerstand gegen das von der Bundesregierung geplante Erneuerbaren-Beschleunigungs-Ausbaugesetz an. Insbesondere will er keine weiteren WindrÃ¤der.

FPÃ–-Landeschef Erwin Angerer kÃ¼ndigte eine Resolution gegen das geplante Bundesgesetz zum Ausbau erneuerbarer Energien an. Diese soll die KÃ¤rntner Landesregierung klar gegen â€žBevormundung aus Wienâ€œ positionieren.

Fellner in der ZwickmÃ¼hle

FÃ¼r Fellner wird das zur ersten politischen BewÃ¤hrungsprobe. Denn wenn die Freiheitlichen diese Resolution einbringen, wird sich zeigen, ob er seinen Worten auch Taten folgen lÃ¤sst.