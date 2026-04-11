Die AfD Sachsen-Anhalt von Landeschef Ulrich Sigmund zeigt klare Kante. FÃ¼nf Monate vor der Landtagswahl formuliert die Partei auf dem Parteitag ihr Regierungsprogramm und setzt vor allem auf Remigration als Kernforderung.

Foto: AfD Sachsen-Anhalt

Remigration

11. April 2026 / 15:20 Uhr

AfD Sachsen-Anhalt setzt auf Remigration und deutsche RÃ¼ckkehrer

WÃ¤hrend drauÃŸen vor der Hyparschale in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) mehrere Hundert Linke mit Pfiffen und â€žNazis rausâ€œ-Rufen demonstrierten, zogen drinnen 250 Delegierte der AfD Sachsen-Anhalt am heutigen Samstag die Linien fÃ¼r die Landtagswahl im September. Der Landesparteitag in Magdeburg diente einer neuen Vision fÃ¼r das Bundesland und fÃ¼r Deutschland. Ein 156-seitiges Wahlprogramm wurde verabschiedet. Darin zu erkennen ist die PrioritÃ¤t fÃ¼r Remigration, einem RÃ¼ckkehrprogramm fÃ¼r ausgewanderte Deutsche und dem Ende des Inklusionsexperiments an den Schulen.

Remigration als zentrale Antwort

Die AfD macht Remigration zur Kernforderung. Statt weiter auf kulturfremde FachkrÃ¤fte zu setzen, die den FachkrÃ¤ftemangel nicht lÃ¶sen, sondern oft noch verschÃ¤rfen, setzt die Partei auf ein konkretes RÃ¼ckkehrprogramm fÃ¼r ausgewanderte deutsche FachkrÃ¤fte. Das soll kein abstraktes Konzept sein, sondern eine direkte MaÃŸnahme gegen den demographischen Kollaps und den echten Mangel an qualifizierten HÃ¤nden. Eine Task Force fÃ¼r Abschiebungen soll ausreisepflichtige AuslÃ¤nder konsequent zurÃ¼ckfÃ¼hren, ergÃ¤nzt durch freiwillige Remigrations-Programme. Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat und Co-Vorsitzender der Landtagsfraktion, treibt das Ziel einer Alleinregierung mit 45 Prozent plus x voran. Die Botschaft ist eindeutig: Deutschland zuerst, und das fÃ¤ngt bei den eigenen Leuten an.

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Inklusionsstopp: Schluss mit dem gescheiterten Experiment

Auch bei der Bildung zieht die AfD die Notbremse. Die Inklusion von Kindern mit Behinderung an Regelschulen wird im Programm als â€žExperimentâ€œ bezeichnet, das auf ganzer Linie gescheitert ist. Stattdessen soll die Inklusion unverzÃ¼glich beendet und der Ausbau von FÃ¶rderschulen vorangetrieben werden. Schulpflicht wird durch Bildungspflicht ersetzt, ein klares Signal, dass Leistung und RealitÃ¤t wieder Vorrang haben vor ideologischen ZwangsbeglÃ¼ckungen. Das schÃ¼tzt nicht nur die betroffenen Kinder, sondern die gesamte QualitÃ¤t des Schulsystems in Sachsen-Anhalt.

Weitere Programmpunkte: Familie und Staat im Fokus

Die AfD will ein Baby-BegrÃ¼ÃŸungsgeld fÃ¼r Kinder einfÃ¼hren, bei dem mindestens ein Elternteil die deutsche StaatsangehÃ¶rigkeit haben muss und Vorsorgeuntersuchungen nachgewiesen werden. Staatsleistungen fÃ¼r Kirchen sollen eingestellt, die Landeszentrale fÃ¼r politische Bildung abgeschafft werden. Das Programm ist auf eine mÃ¶gliche RegierungsÃ¼bernahme ausgerichtet. Die Wahl findet in fÃ¼nf Monaten, am 6. September 2026, statt. Die AfD liegt in Umfragen bei knapp 40 Prozent und damit weit vor der CDU mit 27 Prozent.

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