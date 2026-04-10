Paul Stadler und Feldhamster

FPÃ–-Landtagsabgeordneter Paul Stadler hofft, dass die rot-pinke Stadtregierung zum Schutz des Feldhamsters gegen die FlÃ¤chen-Umwidmung stimmt.

Foto: Own work / Wikimedia CC BY-SA 4.0

Wien-Simmering

10. April 2026 / 09:28 Uhr

GeschÃ¼tzter Feldhamster kommt BÃ¼rgern im Kampf gegen Bauvorhaben zu Hilfe

Der frÃ¼here Bezirksvorsteher von Wien-Simmering und nunmehrige Landtagsabgeordnete Paul Stadler (FPÃ–) kÃ¤mpft seit Jahren gegen die weitere Bodenversiegelung im Ortsteil Kaiserebersdorf. Bislang konnte auch eine Petition mit tausenden Unterschriften die Stadt Wien von ihren BauplÃ¤nen nicht abhalten. Jetzt aber melden sich TierschÃ¼tzer zu Wort.

Tierschutzverein meldet sich zu Wort

Konkret geht es um den Bau von 750 Wohnungen auf dem Areal des Weichseltalwegs beim Zentralfriedhof in Wien-Simmering. Bei der betroffenen FlÃ¤che, behauptet der Wiener Tierschutzverein, handle es sich nicht um eine isolierte Population des Feldhamsters, sondern um ein â€žhochgradig vernetztes Gesamtsystemâ€œ, das zahlreichen geschÃ¼tzten Arten als Lebens-, Fortpflanzungs- und Ruhestandort diene.Â 

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Fataler VerstoÃŸ gegen Artenschutz

Der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) habe zum wiederholten Male die Stadt Wien gemahnt, dem strengsten Schutz des Feldhamsters, der vom Aussterben bedroht ist, nachzukommen, schrieb die Leiterin der Stabstelle Recht des Wiener Tierschutzvereins in einer E-Mail an Stadler. Weil eine Umwidmung der FlÃ¤che in â€žBaulandâ€œ zu einem fatalen VerstoÃŸ gegen den Artenschutz fÃ¼hren wÃ¼rde, wurde der freiheitliche Landtagsabgeordnete dazu aufgefordert, dieser Umwidmung im Wiener Gemeinderat keinesfalls zuzustimmen. 

Abstimmung im Wiener Gemeinderat

Die TierschÃ¼tzer haben bei Paul Stadler ein offenes Ohr gefunden, denn wie kein Zweiter setzt sich der FPÃ–-Mandatar gegen die drohende Versiegelung von GrÃ¼nflÃ¤chen in seinem Bezirk ein. Sein Argument: Es gibt genÃ¼gend bereits versiegelte FlÃ¤chen entlang der Simmeringer HauptstraÃŸe, um dort Wohnungen zu errichten. Nagurjuwele wie im Bereich des Weichseltalwegs sollen aber erhalten werden. Am Ostersamstag hatten dort Anrainer gegen das Bauvorhaben demonstriert – und zwar mit Paul Stadler in ihrer Mitte. Im Wiener Gemeinderat wird voraussichtlich am 27. April Ã¼ber die Umwidmung der FlÃ¤che abgestimmt. 

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