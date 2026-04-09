Trauriger Rekord: 1,2 Millionen Migranten wurden EU-BÃ¼rger

Die EuropÃ¤ische Union verzeichnet einen neuen HÃ¶chststand bei den EinbÃ¼rgerungen. Im Jahr 2024 erhielten laut Eurostat 1.177.232 Migranten die StaatsbÃ¼rgerschaft eines EU-Mitgliedstaates â€“ rund 11,6â€¯Prozent mehr als im Vorjahr und 54,5â€¯Prozent mehr als 2014. Damit wurde erstmals seit Beginn der 2010er-Jahre wieder die Marke von 1,1â€¯Millionen deutlich Ã¼berschritten.

Syrer grÃ¶ÃŸte Gruppe neuer EU-BÃ¼rger

Die mit Abstand grÃ¶ÃŸte Gruppe unter den NeubÃ¼rgern stammte aus Syrien: 110.100 Syrer erhielten im Jahr 2024 die StaatsbÃ¼rgerschaft eines EU-Landes. Dahinter folgen Marokkaner (97.100), Albaner (48.000), TÃ¼rken (41.300) und RumÃ¤nen (39.900). Syrer machten damit fast zehn Prozent aller EinbÃ¼rgerungen aus â€“ es zeigt sich, dass die Asylanten der ersten FlÃ¼chtlingswelle von 2015 von den jetzt mÃ¶glichen EinbÃ¼rgerungen gerne Gebrauch machen.

Deutschland, Spanien und Italien dominieren

Deutschland bleibt EinbÃ¼rgerungsspitzreiter: 288.700 Fremde erhielten dort im Jahr 2024 den deutschen Pass â€“ ein Plus von Ã¼ber 30â€¯Prozent gegenÃ¼ber 2023, getrieben von erleichterten Bedingungen fÃ¼r langjÃ¤hrig Aufenthaltsberechtigte. Spanien (252.500) und Italien (217.400) folgen auf den nÃ¤chsten PlÃ¤tzen. Diese drei Staaten zusammen vergaben rund zwei Drittel aller EU-EinbÃ¼rgerungen. Frankreich (103.700) und Schweden (63.000) folgten mit Abstand.

Mehrheit aus Drittstaaten

88â€¯Prozent der neuen Pass-Inhaber kamen aus Nicht-EU-LÃ¤ndern, wÃ¤hrend nur etwa 10,6â€¯Prozent aus anderen EU-Staaten stammten â€“ etwa RumÃ¤nen, Polen oder Portugiesen, die sich in anderen MitgliedslÃ¤ndern niederlieÃŸen. Damit bleibt die EinbÃ¼rgerung in der EU vor allem ein Weg der Integration von Migranten aus Drittstaaten.

Schweden fÃ¼hrt bei EinbÃ¼rgerungsquote

Betrachtet man die EinbÃ¼rgerungsquote â€“ also den Anteil der EinbÃ¼rgerungen an der auslÃ¤ndischen BevÃ¶lkerung â€“, liegt das liberale Schweden mit 7,5 pro 100 AuslÃ¤nder klar an der Spitze. Dahinter folgen Italien (4,1) sowie Spanien und die Niederlande (je 3,9).

Deutliche regionale Unterschiede

In Mittel- und Osteuropa bleibt die Zahl der EinbÃ¼rgerungen gering. LÃ¤nder wie Ungarn, Tschechien oder Slowenien verzeichnen im Vergleich nur wenige Tausend FÃ¤lle. Hier wirken strengere Kriterien, kÃ¼rzere Aufenthaltszeiten und geringere Zuwanderungsraten.



Seit 2014 ist die Zahl der EinbÃ¼rgerungen in der EU um mehr als die HÃ¤lfte gestiegen. Der Anstieg spiegelt einerseits die hohe Einwanderung seit Beginn der VÃ¶lkerwanderung 2015 wider, andererseits VerÃ¤nderungen im StaatsbÃ¼rgerschaftsrecht in mehreren LÃ¤ndern â€“ etwa verkÃ¼rzte Aufenthaltsfristen, doppelte StaatsbÃ¼rgerschaft oder erleichterte Verfahren fÃ¼r Nachkommen von Migranten.