Frau beim Lesen

Von dem patriotischen Autor Alexander Merow ist ein neuer Roman erschienen. Diesmal handelt es sich um ein Fantasy-Buch. Bei unzensuriert kÃ¶nnen Sie die erste Rezension zu dem Werk lesen.

Foto: PourquoiPas / pixabay.com

Literatur

9. April 2026 / 10:00 Uhr

Buchrezension “Die Verschollenen”: Wie tapfere Krieger eine andere Welt kennenlernen

Im MÃ¤rz 2026 verÃ¶ffentlichte der Schriftsteller Alexander Merow (u.a. bekannt fÃ¼r seinen dystopischen Roman Scanfleisch) einen neuen Roman. Diesmal jedoch keinen dystopischen Zukunftsroman Ã¼ber Ãœberwachungsstaaten, sondern einen Fantasy-Roman.

Fantasy-Literatur aus dem patriotischen Lager

Das neue Werk des patriotischen Autors trÃ¤gt den Titel “Die Verschollenen: Weltensprung”, ist 388 Seiten stark und kostet 15,50 Euro. Hauptprotagonisten sind Hagan, ein junger, am Anfang noch unerfahrener Menschenkrieger, und Ithaniel, ein alteingesessener elbischer Magier. Bei einer groÃŸen Schlacht gegen fremde Invasoren sind sie in eine fremde Welt teleportiert worden und nun dort verschollen.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung


In dieser neuen Welt mÃ¼ssen sie sich erstmal zurechtfinden. Aber auch dort sind sie von dunklen MÃ¤chten bedroht; ebenso wie die Welt selbst. Der Leser wird sich, gerade bei den Figuren auf der bÃ¶sen Seite, nicht zufÃ¤llig an die Welten aus Warhammer erinnert fÃ¼hlen.

Unterschiede zur Beutewelt

Der Autor ist bekannt dafÃ¼r, uns mit seinen Werken frÃ¼hzeitig und auf unterhaltsame Weise zu warnen. So erschien der erste Roman seiner “Beutewelt”-Reihe bereits 2010 (2020 neu aufgelegt). Darin warnte er uns vor dem ausufernden Ãœberwachungsstaat sowie der massenhaften Ansiedlung kulturfremder AuslÃ¤nder, mit der die einheimischen VÃ¶lker Ã¼berfremdet werden. FÃ¼nf Jahre vor der groÃŸen Asylflut.

Anders als in seinem ersten Beutewelt-Roman sind die KÃ¤mpfe im ersten Verschollenen-Buch deutlich blutiger und detailreicher. WÃ¤hrend man in “Beutewelt: BÃ¼rger 1-564398B-278843” (2020 als “Beutewelt: Zukunft in Ketten neu aufgelegt) mit dem Protagonisten zusammen erstmal den Ãœberwachungsstaat und die Funktionen dieser dystopischen Welt kennenlernt, um dann zusammen mit ihm beim Widerstand zu landen, wird man in “Die Verschollenen: Weltensprung” gleich in die Schlacht geworfen und fiebert mit den Helden bei ihrem Ãœberlebenskampf mit. Erst danach erfolgt quasi das Worldbuilding und man lernt mit den Helden zusammen eine neue Welt kennen. Und muss mit ihnen zusammen dort klarkommen.

Alexander Merow, Die Verschollenen: Weltensprung, Books on Demand, 388 Seiten, Druckausgabe 15,50 Euro.

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

9.

Apr

09:31 Uhr
9. April 2026

Fuchs: â€žWerden zwei Legislaturperioden brauchen, um Budget-Desaster zu reparierenâ€œ

9. April 2026

Im Stich gelassen: Energiepreise explodieren, MaÃŸnahmen bleiben auf PapierÂ 

9. April 2026

Stockers Welt: Bei Waffenstillstand ist Trump plÃ¶tzlich kein Kickl-Freund mehr!

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Das gehÃ¶rt aufgeklÃ¤rt: Meinl-Reisinger bei Globalisten-Geheimtreffen?
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.