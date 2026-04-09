Buchrezension “Die Verschollenen”: Wie tapfere Krieger eine andere Welt kennenlernen

Im MÃ¤rz 2026 verÃ¶ffentlichte der Schriftsteller Alexander Merow (u.a. bekannt fÃ¼r seinen dystopischen Roman Scanfleisch) einen neuen Roman. Diesmal jedoch keinen dystopischen Zukunftsroman Ã¼ber Ãœberwachungsstaaten, sondern einen Fantasy-Roman.

Fantasy-Literatur aus dem patriotischen Lager

Das neue Werk des patriotischen Autors trÃ¤gt den Titel “Die Verschollenen: Weltensprung”, ist 388 Seiten stark und kostet 15,50 Euro. Hauptprotagonisten sind Hagan, ein junger, am Anfang noch unerfahrener Menschenkrieger, und Ithaniel, ein alteingesessener elbischer Magier. Bei einer groÃŸen Schlacht gegen fremde Invasoren sind sie in eine fremde Welt teleportiert worden und nun dort verschollen.

In dieser neuen Welt mÃ¼ssen sie sich erstmal zurechtfinden. Aber auch dort sind sie von dunklen MÃ¤chten bedroht; ebenso wie die Welt selbst. Der Leser wird sich, gerade bei den Figuren auf der bÃ¶sen Seite, nicht zufÃ¤llig an die Welten aus Warhammer erinnert fÃ¼hlen.

Unterschiede zur Beutewelt

Der Autor ist bekannt dafÃ¼r, uns mit seinen Werken frÃ¼hzeitig und auf unterhaltsame Weise zu warnen. So erschien der erste Roman seiner “Beutewelt”-Reihe bereits 2010 (2020 neu aufgelegt). Darin warnte er uns vor dem ausufernden Ãœberwachungsstaat sowie der massenhaften Ansiedlung kulturfremder AuslÃ¤nder, mit der die einheimischen VÃ¶lker Ã¼berfremdet werden. FÃ¼nf Jahre vor der groÃŸen Asylflut.

Anders als in seinem ersten Beutewelt-Roman sind die KÃ¤mpfe im ersten Verschollenen-Buch deutlich blutiger und detailreicher. WÃ¤hrend man in “Beutewelt: BÃ¼rger 1-564398B-278843” (2020 als “Beutewelt: Zukunft in Ketten neu aufgelegt) mit dem Protagonisten zusammen erstmal den Ãœberwachungsstaat und die Funktionen dieser dystopischen Welt kennenlernt, um dann zusammen mit ihm beim Widerstand zu landen, wird man in “Die Verschollenen: Weltensprung” gleich in die Schlacht geworfen und fiebert mit den Helden bei ihrem Ãœberlebenskampf mit. Erst danach erfolgt quasi das Worldbuilding und man lernt mit den Helden zusammen eine neue Welt kennen. Und muss mit ihnen zusammen dort klarkommen.

Alexander Merow, Die Verschollenen: Weltensprung, Books on Demand, 388 Seiten, Druckausgabe 15,50 Euro.