Nach Anzeigen-Weigerung gegen TÃ¤ter: Jugendamt-Mitarbeiterin wird freigestellt

Das Bezirksamt von Berlin-NeukÃ¶lln hat Wochen nach dem Bekanntwerden der Vergewaltigung durch einen Migranten im Jugendklub in der Wutzkyallee (Unzensuriert berichtete) jetzt immerhin die zustÃ¤ndige Jugendamt-Mitarbeiterin freigestellt. Zuvor war die Angestellte laut rbb24 lediglich versetzt worden.

Antrag auf Abwahl wurde abgelehnt

Hintergrund war die wochenlange Weigerung des Jugendamts, eine Anzeige gegen den TÃ¤ter zu stellen. Bereits vor Wochen hatte JugendstadtrÃ¤tin Sarah Nagel (Linkspartei) personelle Konsequenzen angekÃ¼ndigt. Dabei rÃ¤umte sie ein, sexuelle Ãœbergriffe im Jugendzentrum seien bereits seit Februar vergangenen Jahres bekannt gewesen. Gegen sie lÃ¤uft derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen Strafvereitelung. Ein Abwahlantrag gegen Nagel in der Bezirksverordnetenversammlung war kÃ¼rzlich gescheitert, weil er es aufgrund mangelnder Zweidrittelmehrheit nicht auf die Tagesordnung schaffte.

Das zeigt einmal mehr, wie egal den Blockparteien das Fehlverhalten ihrer Genossen ist. WÃ¤re die linke Mehrheit im Bezirk NeukÃ¶lln daran interessiert, den schrecklichen Fall aufzuarbeiten und Konsequenzen zu ziehen, wÃ¤re der Antrag genehmigt worden. Allerdings liegt in NeukÃ¶lln einiges im Argen und die Vertuschung der Vergewaltigung ist nur ein weiterer Beleg fÃ¼r die abscheuliche Allianz zwischen Linken und Islamisten, Ã¼ber die ein ehemaliger Linkspartei-Politiker vor Kurzem auspackte (Unzensuriert berichtete).