Wochen nach der Vergewaltigungsvertuschung in NeukÃ¶lln gibt es eine erste Konsequenz: Die verantwortliche Jugendamt-Mitarbeiterin wurde freigestellt. Ob weitere Konsequenzen folgen werden, steht in den Sternen.

Foto: Frank schubert / Wikimedia (CC-BY-SA-3.0)

Einzelfall

9. April 2026 / 09:39 Uhr

Nach Anzeigen-Weigerung gegen TÃ¤ter: Jugendamt-Mitarbeiterin wird freigestellt

Das Bezirksamt von Berlin-NeukÃ¶lln hat Wochen nach dem Bekanntwerden der Vergewaltigung durch einen Migranten im Jugendklub in der Wutzkyallee (Unzensuriert berichtete) jetzt immerhin die zustÃ¤ndige Jugendamt-Mitarbeiterin freigestellt. Zuvor war die Angestellte laut rbb24 lediglich versetzt worden.

Antrag auf Abwahl wurde abgelehnt

Hintergrund war die wochenlange Weigerung des Jugendamts, eine Anzeige gegen den TÃ¤ter zu stellen. Bereits vor Wochen hatte JugendstadtrÃ¤tin Sarah Nagel (Linkspartei) personelle Konsequenzen angekÃ¼ndigt. Dabei rÃ¤umte sie ein, sexuelle Ãœbergriffe im Jugendzentrum seien bereits seit Februar vergangenen Jahres bekannt gewesen. Gegen sie lÃ¤uft derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen Strafvereitelung. Ein Abwahlantrag gegen Nagel in der Bezirksverordnetenversammlung war kÃ¼rzlich gescheitert, weil er es aufgrund mangelnder Zweidrittelmehrheit nicht auf die Tagesordnung schaffte.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung


Das zeigt einmal mehr, wie egal den Blockparteien das Fehlverhalten ihrer Genossen ist. WÃ¤re die linke Mehrheit im Bezirk NeukÃ¶lln daran interessiert, den schrecklichen Fall aufzuarbeiten und Konsequenzen zu ziehen, wÃ¤re der Antrag genehmigt worden. Allerdings liegt in NeukÃ¶lln einiges im Argen und die Vertuschung der Vergewaltigung ist nur ein weiterer Beleg fÃ¼r die abscheuliche Allianz zwischen Linken und Islamisten, Ã¼ber die ein ehemaliger Linkspartei-Politiker vor Kurzem auspackte (Unzensuriert berichtete).

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

9.

Apr

09:31 Uhr
9. April 2026

Fuchs: â€žWerden zwei Legislaturperioden brauchen, um Budget-Desaster zu reparierenâ€œ

9. April 2026

Im Stich gelassen: Energiepreise explodieren, MaÃŸnahmen bleiben auf PapierÂ 

9. April 2026

Stockers Welt: Bei Waffenstillstand ist Trump plÃ¶tzlich kein Kickl-Freund mehr!

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Das gehÃ¶rt aufgeklÃ¤rt: Meinl-Reisinger bei Globalisten-Geheimtreffen?
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.