Angeblich dienstunfÃ¤hige Sozialdemokratin will BÃ¼rgermeisterin werden

In BRD-GroÃŸstÃ¤dten gibt es ganz besondere Reime. FrÃ¼her hieÃŸ es “Hartz4 und der Tag gehÃ¶rt dir”. Dann erfand ein Autor in einem Roman, der in Frankfurt am Main spielt, den Reim “BÃ¼rgergeld und der Tag dir gefÃ¤llt”, welcher der Hauptfigur Alice nahegelegt wurde. Auf die Grundsicherung haben die Leute jedoch leider noch keinen Reim gefunden.

Doc Holliday reitet durch Deutschland

Was sie aber gefunden haben, ist eine MÃ¶glichkeit, Geld zu kassieren ohne zu arbeiten und ohne in die Grundsicherung abzurutschen. Die LÃ¶sung heiÃŸt “Doc Holliday” und gemeint ist hier nicht der Westernheld. Man meldet sich einfach “krank”, ohne wirklich krank zu sein. Und das bei einem Arzt, der einem ohne viele Fragen einfach eine Krankschreibung gibt. SelbstverstÃ¤ndlich will unzensuriert der SPD-Politikerin Uta Francisco Dos Santos nicht unterstellen, Teil dieser Klientel zu sein.

Aber es mutet doch ein wenig seltsam an, wenn jemand fÃ¼r die SPD BezirksbÃ¼rgermeisterin von Berlin-Mitte werden mÃ¶chte und wenn sich diese Person seit 2024 dauernd krankschreiben lÃ¤sst. Der Vorteil beim Krankschreiben ist, dass man, obwohl man nicht arbeiten geht, weiter sein Gehalt bekommt. Laut der B.Z. erhÃ¤lt die SPD-BÃ¼rgermeisterkandidatin in ihrem jetzigen Job jeden Monat ein Gehalt nach E 15. Das wÃ¤ren bis zu 7.641 Euro. Und dafÃ¼r muss die Politikerin der ehemaligen Arbeiterpartei nicht einmal arbeiten gehen.

Dos Santos glÃ¤nzt durch Abwesenheit

Stattdessen sitzt sie auf ihrem Posten in der FÃ¼hrungsposition in der Berliner Senatsverwaltung fÃ¼r Finanzen. In einem Organigramm der Leitungsebene, das die von Finanzsenator Stefan Evers (CDU) gefÃ¼hrte BehÃ¶rde ins Internet gestellt hat, ist Uta Francisco Dos Santos gleich auf der zweiten Stufe angesiedelt; und zwar als verantwortlich fÃ¼r “Gremienangelegenheiten”. Ihr Stuhl bleibt jedoch leer und so ist zu vermuten, dass wohl jemand anders die wÃ¶chentliche Sitzung der Landesregierung vorbereitet, wÃ¤hrend sie durch Abwesenheit glÃ¤nzt.

Das hÃ¤lt sie jedoch nicht davon ab, BezirksbÃ¼rgermeisterin von Berlin-Mitte werden zu wollen. FÃ¼r die ehemalige Arbeiterpartei SPD scheint das kein Problem zu sein. Eine Dauerkrankgemeldete soll fÃ¼r die Roten einen ganzen Bezirk regieren und das dortige Bezirksamt fÃ¼hren. GegenÃ¼ber der B.Z. rechtfertigte sich Dos Santos folgendermaÃŸen: “Ich bin in einer juristischen Auseinandersetzung mit meinem Arbeitgeber.” Und ergÃ¤nzt dann etwas verwirrend: “Das betrifft zwar nicht den Arbeitgeber direkt â€“ das wird von einigen Personen, die da jetzt in Verantwortung sind, betrieben. Ich bin da in letzter Zeit vielen Dingen ausgesetzt gewesen.” Fragen, ob sie ein grundsÃ¤tzliches Problem damit habe, dass die Finanzverwaltung nicht mehr, wie bis 2023, von einem GrÃ¼nen- oder SPD-Senator gefÃ¼hrt werde, wollte die zum linken SPD-FlÃ¼gel gehÃ¶rende Politikerin zunÃ¤chst nicht beantworten.