Polizei fahndet nach zwei Türken

In Bremen hat die Polizei zwei Türken zur Fahndung ausgeschrieben, weil sie an mehreren Angriffen mit Schusswaffen beteiligt gewesen sein sollen. Bei den beiden Gesuchten handelt es sich um den 35-jährigen Osman Sönmez sowie den 39-jährigen Ferhat Kokakelci. Die Polizei verdächtigt sie, an Schusswaffendelikten in den Stadtteilen Neustadt, Walle und Obervieland beteiligt gewesen zu sein.

Ein Toter und mehrere Verletzte

Seit Anfang März beschäftigt die Gewaltserie die Ermittler im Bremer Stadtstaat. Die Behörden registrierten insgesamt fünf Schusswaffenangriffe im öffentlichen Raum. Dabei wurde ein 32-Jähriger getötet, vier weitere Personen zwischen 25 und 60 Jahren wurden verletzt. Die mutmaßlichen Täter sollen dabei jedes Mal auf offener Straße auf ihre Opfer zugegangen sein und ihnen gezielt in die Beine geschossen haben.

Die Bremer Polizei gründete wegen dieser Verbrechen eine Sonderkommission namens “Fokus”. Die Gründe für die Gewalttaten sind bisher noch unbekannt. Wie die Nachrichtenplattform Apollo News unter Berufung auf einen Sprecher der Polizei berichtet, werden weder ein persönlicher Streit noch ein Zusammenhang mit Clankriminalität ausgeschlossen.