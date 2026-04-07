Die Kommission der GKV (bundesweiter Verband der Krankenkassen) hat ein weitreichendes Sparpaket vorgestellt, mit dem die FinanzlÃ¼cke der Krankenkassen geschlossen werden soll.

Milliarden Mehreinnahmen

Ein Angriffspunkt ist die bisher beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern ohne eigenes Einkommen. Unter anderem SPD-Co-Vorsitzender Lars Klingbeil macht sich fÃ¼r ein Ende dieser Regelung stark. Sie soll beendet werden.

Betroffene mÃ¼ssten kÃ¼nftig einen eigenen Beitrag zahlen. Nach Berechnungen der Fachleute im Schnitt rund 240 Euro pro Monat. Ausgenommen wÃ¤ren Ehepartner mit Kindern unter sechs Jahren sowie Partner im Rentenalter. Allein dadurch verspricht sich das Gremium Einsparungen von mehreren Milliarden Euro im Jahr 2027.

GeschrÃ¶pft wÃ¼rden nur Ehepaare in Deutschland

Die geplante Reform der Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenkasse stÃ¶ÃŸt nicht nur wegen hÃ¶herer Belastungen auf Widerstand, sondern auch wegen einer auffÃ¤lligen Schieflage.

Betroffen wÃ¤ren in erster Linie Ehepartner in Deutschland, wÃ¤hrend fÃ¼r Ehefrauen und EhemÃ¤nner in der TÃ¼rkei weiterhin eine beitragsfreie Mitversicherung gilt.

Sogar tÃ¼rkische Eltern bleiben mitversichert

FÃ¼r FamilienangehÃ¶rige, die in der TÃ¼rkei leben, Ã¤ndert sich durch die Reform nichts. Denn das deutsch-tÃ¼rkische Sozialversicherungsabkommen von 1964 ermÃ¶glicht es sogar, dass Ehepartner, Kinder und unter bestimmten Bedingungen sogar Eltern von in Deutschland gesetzlich Versicherten in der TÃ¼rkei weiterhin ohne eigenen Beitrag geschÃ¼tzt sind.

Die medizinische Versorgung erfolgt dort Ã¼ber den tÃ¼rkischen VersicherungstrÃ¤ger, bezahlt wird Ã¼ber Pauschalen zwischen beiden Staaten.

Keine SparvorschlÃ¤ge Richtung TÃ¼rkei

Diese Form der Familienversicherung ist nach einer Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags ebenso beitragsfrei wie die heutige Familienversicherung in Deutschland â€“ nur dass sie von den SparvorschlÃ¤gen gar nicht erfasst wird.

Deutsche Ehepaare ohne kleine Kinder sollen kÃ¼nftig monatlich zahlungspflichtig werden, wÃ¤hrend fÃ¼r Familien in der TÃ¼rkei die beitragsfreie Mitversicherung bestehen bleibt.

Kommission will GKV-Finanzen stabilisieren

Hintergrund dieser VorschlÃ¤ge ist eine massive FinanzierungslÃ¼cke der gesetzlichen Krankenversicherung.

Die von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eingesetzte Expertenkommission hat insgesamt 66 Empfehlungen vorgelegt, um die Kassen zu entlasten und BeitragssprÃ¼nge zu verhindern. FÃ¼r 2027 rechnen die Fachleute mit einem Defizit von etwa 15 Milliarden Euro, das ohne Reformen bis 2030 auf rund 40 Milliarden Euro anwachsen kÃ¶nnte.

Immer das gleiche: Mehr Geld vom deutschen Michel

Ziel der MaÃŸnahmen ist es, die Einnahmen zu erhÃ¶hen, Ausgaben zu bremsen und so die Beitragszahler vor noch stÃ¤rkeren Belastungen zu schÃ¼tzen. Bleibt die Politik untÃ¤tig, mÃ¼ssten Versicherte und Arbeitgeber nach den Berechnungen der Kommission allein 2027 im Schnitt rund 260 Euro mehr im Jahr tragen, bis 2030 wÃ¤re ein Plus von etwa 680 Euro mÃ¶glich.

Wo der Staat sparen und kassieren will

Die Familienversicherung ist nur ein Baustein des Reformpakets. Die grÃ¶ÃŸten Effekte erwartet das Gremium an anderer Stelle.

Die VergÃ¼tungen von Arztpraxen, KrankenhÃ¤usern und Pharmaunternehmen sollen kÃ¼nftig nur so stark steigen dÃ¼rfen, wie die Einnahmen der Kassen wachsen. Allein dadurch kÃ¶nnten bereits im kommenden Jahr Einsparungen von rund 19 Milliarden Euro zusammenkommen. Die Kommission setzt also weniger auf KÃ¼rzungen bei den Versicherten, sondern auf eine strengere Deckelung der Leistungsanbieter.

Mehr Verantwortung fÃ¼r den Bund

Der Bund soll die Gesundheitskosten fÃ¼r Bezieher von Grundsicherung vollstÃ¤ndig aus Steuermitteln finanzieren. Bislang Ã¼bernimmt er nur einen Teil. Eine vollstÃ¤ndige Ãœbernahme wÃ¼rde den Kassen nach den Berechnungen rund 12,5 Milliarden Euro zusÃ¤tzlich verschaffen.

HÃ¶here Zuzahlungen und Steuern

Versicherte mÃ¼ssen mehr zahlen. Die Zuzahlung pro Medikament in der Apotheke soll von derzeit 5,00 auf 7,50 Euro steigen, der Deckel von zehn auf 15 Euro. Daraus erhoffen sich die Experten 1,9 Milliarden Euro im Jahr 2027.

Tabak und Spirituosen sollen hÃ¶her besteuert werden. Eine Anhebung der Tabaksteuer kÃ¶nnte 1,2 Milliarden Euro bringen, eine hÃ¶here Abgabe auf Spirituosen weitere 0,6 Milliarden.

Eine neue Abgabe auf zuckerhaltige GetrÃ¤nke soll anfangs etwa 100 Millionen Euro einspielen und spÃ¤ter bis zu einer halben Milliarde.

Einschnitte bei Vorsorge und Operationen

Bei bestimmten planbaren Eingriffen soll grundsÃ¤tzlich eine Zweitmeinung eingeholt werden, um unnÃ¶tige Operationen zu vermeiden. Anfangs wird mit Einsparungen von etwa 200 Millionen Euro gerechnet, spÃ¤ter â€“ bei Einbeziehung weiterer Eingriffe â€“ mit bis zu 1,2 Milliarden.

Das derzeitige zweijÃ¤hrige Hautkrebs-Screening fÃ¼r alle gesetzlich Versicherten ab 35 Jahren soll auf den PrÃ¼fstand. Stattdessen soll geprÃ¼ft werden, ob ein gezieltes Angebot nur fÃ¼r Risikogruppen sinnvoll ist. Hier veranschlagt der Bericht Einsparungen von rund 200 Millionen Euro im kommenden Jahr.

Zustimmung der Kassen

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung begrÃ¼ÃŸt den grundsÃ¤tzlichen Kurs der Kommission. Wenn Ausgaben und Einnahmen enger aneinandergekoppelt wÃ¼rden, kÃ¶nnten BeitrÃ¤ge stabil bleiben oder sogar sinken, heiÃŸt es.

Auch Arbeitgeber sehen in dem Paket eine Chance, sowohl die Versorgungssicherheit der Versicherten als auch die Finanzierbarkeit des Systems auf Dauer zu sichern.

Mehrheit lehnt das Ende der Gratis-Mitversicherung ab

Anders die betroffenen deutschen BundesbÃ¼rger. Besonders der Plan, Ehepartner aus der beitragsfreien Familienversicherung herauszunehmen, stÃ¶ÃŸt in der BevÃ¶lkerung auf Widerstand.

Laut einer reprÃ¤sentativen Umfrage lehnen 57 Prozent der Befragten eine Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung von Ehegatten in der gesetzlichen Krankenversicherung ab. Nur 28 Prozent befÃ¼rworten den Schritt, zehn Prozent ist die Frage egal, fÃ¼nf Prozent machten keine Angaben.

SkandalÃ¶se Ungleichbehandlung

In der Ã–ffentlichkeit aber dÃ¼rfte vor allem ein Punkt die GemÃ¼ter erhitzen: WÃ¤hrend deutsche Ehepartner ohne kleines Kind oder ohne Rentenstatus kÃ¼nftig selbst BeitrÃ¤ge schultern sollen, bleiben AngehÃ¶rige in der TÃ¼rkei weiterhin beitragsfrei abgesichert.