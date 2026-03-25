â€žAm rechten Rand?â€œ ORF-â€žReportâ€œ redete Absturz der FPÃ– herbei

Volle Fahrt gegen die FPÃ– samt kaum verborgener Faschismuskeule erlebten gestern, Dienstag, die Zuseher der ORF-Sendung â€žReportâ€œ, in der sich die Verantwortlichen nicht enblÃ¶deten, einen mÃ¶glichen Absturz der FPÃ– herbeizureden und kein Klischee auszulassen.

Die wenigen, noch verbliebenen ORF-Seher werden nach dieser HerabwÃ¼rdigung der grÃ¶ÃŸten Oppositionspartei des Landes und des Siegers der letzten Nationalratswahl verstehen kÃ¶nnen, warum FPÃ–-Chef Herbert Kickl den Ã¶ffentlich-rechtlichen Rundfunk mittlerweile meidet wie der Teufel das Weihwasser – und trotzdem erfolgreich ist.

Altgediente FunktionÃ¤re ausgegraben

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Auch sonst dÃ¼rfte dem ORF fÃ¼r den â€žReportâ€œ kein anderer Blauer zur VerfÃ¼gung gestanden haben, denn die Redaktion musste – wahrscheinlich, um vorgeblich einen Funken von SeriositÃ¤t zu wahren – altgediente Ex-FunktionÃ¤re der Partei wie Andreas MÃ¶lzer, Norbert Steger oder Hubert Gorbach ausgraben, die man zu Wort kommen lieÃŸ.

Gorbach riet FPÃ–, mehr BrÃ¼cken zu bauen

â€žReportâ€œ-Chefin Eva Linsinger traf den frÃ¼heren Vizekanzler Gorbach (damals BZÃ–) im historischen Sitzungssaal des Parlaments, wo Gorbach dafÃ¼r warb, dass die FPÃ– zu den anderen Parteien BrÃ¼cken bauen solle. Sonst aber sollten die Freiheitlichen von ihrer harten Oppositionsrolle nicht abweichen, die ja zu diesen noch nie da gewesenen Umfrage-Ergebnissen fÃ¼hren wÃ¼rden.

Spritpreisbremse als April-Scherz

Auf die Frage von Linsinger, ob die FPÃ– bei der von der Regierung vorgeschlagenen Spritpreisbremse staatspolitische Verantwortung Ã¼ben und mitstimmten solle, antwortete Gorbach:

Nein. Ich bin nicht der Meinung, dass die FPÃ– staatspolitisch handeln wÃ¼rde, wenn sie einem 1.-April-Scherz zustimmt.

Diese zehn Cent Ersparnis fÃ¼r die Autofahrer wÃ¤re Mittwoch um 10 Uhr verkÃ¼ndet worden und sei bereits um 12 Uhr obsolet gewesen, weil der Preis schon wieder um sechs bis acht Cent gestiegen wÃ¤re, sagte Gorbach.

ORF-Seher merkten die Absicht und waren verstimmt

Schon der Titel der Reportage Ã¼ber die FPÃ– (â€žAm rechten Rand?â€œ) lieÃŸ vermuten, in welche Richtung der ORF mit dieser Sendung gehen wollte. Von JÃ¶rg Haider bis Herbert Kickl wurde ein Bild gezeichnet, das von Skandalen wie die â€žIbiza-AffÃ¤reâ€œ oder die Spaltung der Partei am 7. September 2002 in der steirischen Stadt Knittelfeld geprÃ¤gt gewesen sei. Viele der ORF-Seher bemerkten die Absicht und waren verstimmt.