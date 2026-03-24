Ã–FB debattiert Ã¼ber WM-Boykott in den USA, Mexiko und Kanada

Ã–sterreich ist zurÃ¼ck auf der groÃŸen BÃ¼hne. Erstmals seit der WM 1998 hat sich die Ã–FB-Nationalmannschaft fÃ¼r die Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Ein historischer Erfolg, den sich Generationen von Fans herbeigesehnt haben. Doch statt Stolz dominiert schon wieder das Politisieren. Dieser Wahnsinn, der in Deutschland schon lange die Runde macht, hat den Ã–FB nun auch erreicht.

â€žSituation ist schwierigâ€œ

Ã–FB-Sportdirektor Peter SchÃ¶ttel hat sich klar positioniert. In der Krone erklÃ¤rte er wÃ¶rtlich:

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Dass die Situation schwierig ist, steht auÃŸer Frage. (…) Jeder macht sich Gedanken, aber wir sind gut beraten, wenn wir uns auf das fokussieren, was wir beeinflussen kÃ¶nnen. (…)Wir haben eine gute Basis, einige neue Spieler wollen sich zeigen. Dieses GerÃ¼st wollen wir in den nÃ¤chsten Tagen weiter verfeinern.â€œ

Er verwies direkt auf die wachsenden Boykott-Debatten rund um die WM in Amerika. Die geopolitischen Spannungen, der Iran-Konflikt und die aktuelle Lage in den USA werfen Schatten auf das Turnier.

PrÃ¶ll zieht klare rote Linie â€“ doch die Debatte lÃ¤uft weiter

Ã–FB-Boss Josef PrÃ¶ll hatte schon vor Wochen unmissverstÃ¤ndlich klargemacht: Boykotte kommen fÃ¼r ihn nicht infrage:

Ich halte grundsÃ¤tzlich von Boykotten in einem Stadium, in dem wir jetzt sind, auch zur WM-Frage nichts.

Der ehemalige Politiker setzt auf Vorbereitung und Sicherheit statt auf Symbolpolitik. Trotzdem sickert die Diskussion, die in Deutschland bei dem DFB und dem Mainstream angeheizt wird, nun auch nach Ã–sterreich durch. Statt den historischen Erfolg zu feiern, wird im Verband Ã¼ber etwas geredet, das der Sport eigentlich nicht lÃ¶sen soll.

Der deutsche Irrsinn landet in Ã–sterreich

Genau das ist der Kern des Wahnsinns. Ã–sterreich war 28 Jahre lang nicht bei einer WM dabei. Jetzt ist das Team unter Ralf Rangnick endlich wieder qualifiziert â€“ und prompt wird der Erfolg mit politischen Fragen belastet. Anstatt Ã¼ber Taktik, neue Spieler und den Weg ins Turnier zu sprechen, steht die US-Politik im Mittelpunkt.

SchÃ¶ttel versucht noch, den Fokus auf das Sportliche zu lenken. Doch allein die Tatsache, dass er die â€žschwierige Situationâ€œ Ã¶ffentlich einrÃ¤umen muss, zeigt: Der deutsche Reflex, Sport als BÃ¼hne fÃ¼r Weltpolitik zu missbrauchen, hat Ã–sterreich erreicht. PrÃ¶lls klare Absage an Boykotte steht im Raum. Doch allein der Diskurs unterstreicht den Fanatismus der politischen Korrektheit, der sich auch schamlos durch den Sport zieht.Â