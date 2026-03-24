Bundesstaatsanwalt kÃ¶nnte nÃ¤chster teurer Flop der Verlierer-Ampel werden

Wird die Schaffung einer Bundesstaatsanwaltschaft der nÃ¤chste teure Flop der Verlierer-Ampel, fÃ¼r den die Ã–sterreicher tief in die Tasche greifen mÃ¼ssen? In Justizkreisen regt sich jedenfalls Widerstand gegen den Plan der SPÃ–-Justizministerin Anna Sporrer.

Mehr politische Einflussnahme

Mit der Reform sollte die Justiz unabhÃ¤ngiger werden, doch Kritiker sehen darin genau das Gegenteil. Gernot Kanduth, PrÃ¤sident der Richtervereinigung, sagte gegenÃ¼ber der Kronen Zeitung:Â

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Bevor man ein System schafft, das mehr parteipolitische Einflussnahme bringt, bleibt man besser bei dem, was man jetzt hat.Â

Demokratiepolitischer RÃ¼ckschritt

Damit stÃ¶ÃŸt Kanduth in die gleiche Kerbe wie FPÃ–-Justizsprecher Harald Stefan, der das â€žderzeit bestehende und gut funktionierende Systemâ€œ beibehalten mÃ¶chte. Er sei gegen die Schaffung einer Bundesstaatsanwaltschaft, weil die schwarz-rot-pinke Verlierer-Koalition in Wahrheit eine politisch besetzte Weisungsspitze etablieren wolle, die im Gegensatz zum Minister keinerlei politische Verantwortung tragen mÃ¼sse, sagte Stefan im Februar in einer Aussendung. Er betonte:

Das wÃ¤re ein demokratiepolitischer RÃ¼ckschritt, der zu einer Entmachtung der parlamentarischen Kontrolle bei gleichzeitiger Zementierung parteipolitischen Einflusses fÃ¼hren wÃ¼rde.

Dreiersenat vom Nationalrat gewÃ¤hlt

SPÃ–-Justizministerin Sporrer schwebt ein Dreiersenat als Bundesstaatsanwaltschaft vor. Dieser Senat solle vom Nationalrat gewÃ¤hlt werden. Bei der derzeitigen Regierungskoalition, so der FPÃ–-Justizsprecher, kÃ¶nne man sich dann leicht ausrechnen, wie die Besetzung dieses Senats erfolgen wÃ¼rde.

Gegenteil der Verwaltungsvereinfachung

Die Weisungsspitze der Staatsanwaltschaft mÃ¼sse daher beim Justizminister angesiedelt sein. Nur dann sei dieser dem Parlament gegenÃ¼ber zur Rechenschaft verpflichtet und nur dann kÃ¶nne die jeweilige Justizministerin oder der Justizminister auch tatsÃ¤chlich zur Verantwortung gezogen werden. Zu allem Ãœberfluss wÃ¤re die Schaffung einer teuren und ineffektiven neuen BehÃ¶rde das Gegenteil der Verwaltungsvereinfachung, erklÃ¤rte Stefan.