Dammbruch: Linke Regierung will Illegalen kostenlose Gesundheitsversorgung schenken

Die spanische Linksregierung treibt ihre Einwanderer freundliche Politik auf die Spitze.

Zugang zum Gesundheitssystem

Derzeit plant sie, illegal Eingedrungenen den Zugang zum Gesundheitssystem als auch den Weg zu einem legalen Aufenthaltsstatus zu erleichtern. Vor allem vor dem Hintergrund jÃ¼ngster Wahlniederlagen der sozialistischen Regierungspartei PSOE grenzt dies an WÃ¤hleraustausch.

KÃ¶nigliches Dekret

Der grundsÃ¤tzliche Zugang zur Ã¶ffentlichen Gesundheitsversorgung fÃ¼r Illegale wurde bereits im Jahr 2018 beschlossen. Mit einem neuen kÃ¶niglichen Dekret will die Regierung den universellen Zugang zur Ã¶ffentlichen Gesundheitsversorgung festschreiben.

Profitieren wÃ¼rden AuslÃ¤nder ohne regulÃ¤ren Aufenthaltsstatus, aber auch EU-BÃ¼rger, andere DrittstaatsangehÃ¶rige sowie im Ausland lebende Spanier, die sich zeitweise im Land aufhalten.

Machtkonzentration in Madrid

KernstÃ¼ck der Reform ist ein einheitliches Verfahren in allen Regionen. Weil derartige Vorhaben bislang oft an regionalem Widerstand scheiterten, soll nun zentral geregelt werden, dass jeder, der will, ab dem ersten Antrag medizinisch versorgt wird.

Dazu genÃ¼gt eine â€žverantwortliche ErklÃ¤rungâ€œ, in der der Antragsteller bestÃ¤tigt, Ã¼ber keinen anderen Anspruch auf Krankenversicherung zu verfÃ¼gen und keine KostenÃ¼bernahme durch ein anderes Land oder Dritte zu haben. Vollversorgung auf Kosten der Spanier. Eine PrÃ¼fung durch BehÃ¶rden findet nicht statt.

Von PrimÃ¤rversorugung bis zur PrÃ¤vention

Mit Abgabe dieser ErklÃ¤rung wird ein vorlÃ¤ufiges Dokument aktiviert, das umgehend den Zugang zur Ã¶ffentlichen Gesundheitsversorgung ermÃ¶glicht â€“ von der PrimÃ¤rversorgung bis hin zur PrÃ¤vention.

Legalisierung von hunderttausenden Eindringlingen

Die Regierung, die erst im Februar bei den Regionalwahlen eine katastrophale Wahlniederlage eingefahren hatte, plant auch Erleichterungen, um an einen legalen Aufenthaltstitel zu kommen, also ein illegales Verhalten nachtrÃ¤glich als in Ordnung zu befinden. Nach Regierungsangaben kÃ¶nnten etwa eine halbe Million Menschen von dieser Regelung profitieren, SchÃ¤tzungen sprechen von bis zu 800.000 Betroffenen.

Dazu sollen Schulbescheinigungen, Berichte der Sozialdienste oder Rechnungen fÃ¼r Strom, Wasser und Telefon reichen â€“ flux bekommt man die Legalisierung. Die BehÃ¶rden haben anschlieÃŸend bis zu drei Monate Zeit, den Antrag zu prÃ¼fen. Bleibt eine Entscheidung aus, gilt der Anspruch automatisch als anerkannt.

Billige Aufenthaltsgenehmigung

Voraussetzung ist, dass sich die Personen bereits vor dem 31. Dezember 2025 im Land aufgehalten haben, mindestens fÃ¼nf Monate Aufenthalt nachweisen kÃ¶nnen und keine relevanten Vorstrafen vorliegen.

Vorgesehen ist zunÃ¤chst eine einjÃ¤hrige Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, die landesweit gilt und eine BeschÃ¤ftigung in allen Branchen ermÃ¶glicht. MinderjÃ¤hrige Kinder der Antragsteller sollen lÃ¤ngerfristige Aufenthaltsgenehmigungen erhalten.

Einladung an Afrikaner und Orientalen

MinisterprÃ¤sident Pedro SÃ¡nchez rechtfertigt das Vorhaben mit dem FachkrÃ¤ftemangel, der alternden BevÃ¶lkerung und der langfristigen Sicherung des Sozialstaats.

Kritiker hingegen warnen vor einem â€žPull-Faktorâ€œ, der noch mehr Menschen Ã¼ber die sÃ¼dlichen Migrationsrouten nach Spanien und damit in den Schengen-Raum locken kÃ¶nnte. Eine spanische Aufenthaltserlaubnis berechtigt zwar nicht automatisch zum dauerhaften Aufenthalt in anderen EU-Staaten, erlaubt aber die freie Bewegung innerhalb des Schengen-Gebiets.

Scharfe Kritik aus BrÃ¼ssel und anderen EU-Staaten

Die LegalisierungsplÃ¤ne sorgen auf EU-Ebene fÃ¼r Spannungen. Konservative und freiheitliche Abgeordnete im EU-Parlament sprechen von einem â€žuneuropÃ¤ischen Alleingangâ€œ Spaniens. Eine nationale Regularisierung wirke faktisch weit Ã¼ber Spanien hinaus, weil sie den Zugang zum gesamten Schengen-Raum erleichtere und zusÃ¤tzlichen Druck auf andere Mitgliedstaaten â€“ etwa Ã–sterreich und die Bundesrepublik Deutschland â€“ ausÃ¼be.

Wider den Trend

WÃ¤hrend in vielen EU-LÃ¤ndern die Migrationspolitik verschÃ¤rft wird, geht Spanien in die andere Richtung â€“ gegen den Willen der EuropÃ¤er, die in Umfragen und mit Wahlergebnissen Remigration und nicht noch mehr Einwanderung fordern.

Die Regierung in Madrid ergeht sich in den Ã¼blichen linken Parolen, wonach es um Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und den Erhalt eines universellen Gesundheits- und Sozialsystems gehe.