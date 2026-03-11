â€žAb nach Hauseâ€œ: Gerald Grosz schreibt Buch Ã¼ber Remigration

Der Publizist und frÃ¼here Nationalratsabgeordnete Gerald Grosz arbeitet an einem neuen Buch Ã¼ber Migration in Europa. Unter dem Titel â€žAb nach Hauseâ€œ will der Bestsellerautor die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der Migrationspolitik der vergangenen Jahre analysieren und mÃ¶gliche politische Konsequenzen diskutieren.

Kritik an europÃ¤ischer Migrationspolitik

Das Werk soll laut Grosz im Mai erscheinen und versteht sich als Fortsetzung seines 2025 verÃ¶ffentlichten Buches â€žMerkels Werk, unser Untergangâ€œ, das sich mehrere Monate auf den deutschsprachigen Bestsellerlisten hielt. Im Mittelpunkt des neuen Buches steht erneut die Migration nach Europa und deren Auswirkungen auf Staat und Gesellschaft. Grosz argumentiert, dass in den vergangenen Jahren Millionen Menschen nach Europa gekommen seien und dadurch staatliche Strukturen zunehmend unter Druck geraten wÃ¼rden. Grosz schreibt:

Die Systeme kollabieren. Freiheit, Sicherheit und Wohlstand sind in Gefahr â€“ und schlussendlich auch die Demokratie.

Nach Ansicht von Grosz habe die europÃ¤ische Migrationspolitik nicht nur sicherheitspolitische Herausforderungen geschaffen, sondern auch Sozialsysteme, Bildungseinrichtungen und Ã¶ffentliche Infrastruktur belastet. Gleichzeitig habe sich die Hoffnung vieler Unternehmen auf eine groÃŸe Zahl qualifizierter ArbeitskrÃ¤fte aus der Migration nicht erfÃ¼llt.

Remigration als politisches Konzept

Mit seinem neuen Buch will Grosz nach eigenen Angaben jedoch nicht nur Kritik formulieren, sondern auch konkrete politische MaÃŸnahmen vorstellen. Im Zentrum steht dabei das Konzept der Remigration. Darunter versteht der Autor die RÃ¼ckfÃ¼hrung von Personen ohne Aufenthaltsrecht oder ohne langfristige Perspektive im europÃ¤ischen Arbeits- und Gesellschaftssystem. FÃ¼r sein Buch fÃ¼hrte Grosz nach eigenen Angaben GesprÃ¤che mit politischen Akteuren und Kommentatoren aus mehreren europÃ¤ischen LÃ¤ndern. Zu den GesprÃ¤chspartnern zÃ¤hlen unter anderem FPÃ–-Chef Herbert Kickl, AfD-Co-Vorsitzender Tino Chrupalla, die niederlÃ¤ndische politische Kommentatorin Eva Vlaardingerbroek sowie der frÃ¼here PrÃ¤sident des deutschen Bundesamtes fÃ¼r Verfassungsschutz, Hans-Georg MaaÃŸen.

Ein Begriff, der zunehmend an Bedeutung gewinnt

AuffÃ¤llig ist dabei auch die politische Entwicklung rund um den Begriff Remigration selbst. Nach dem sogenannten “Geheimtreffen” in Potsdam Anfang 2024 hatte Grosz den Begriff zunÃ¤chst Ã¶ffentlich verworfen, da er davon ausging, dass damit – wie vom Establishment dargestellt – eine pauschale Abschiebung aller Menschen mit Migrationshintergrund gemeint sei.

In den vergangenen Monaten hat sich Grosz dem Begriff jedoch wieder angenÃ¤hert und verwendet ihn inzwischen selbst offensiv. Dieser Wandel zeigt auch, wie stark der Begriff inzwischen in der migrationspolitischen Debatte angekommen ist. Was vor wenigen Jahren noch ein Randbegriff war, ist mittlerweile zu einem zentralen Schlagwort der europÃ¤ischen Migrations-Diskussion geworden.