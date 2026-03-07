Trotz enormer Kriegsausgaben hat die ukrainische Regierung eine krÃ¤ftige RentenerhÃ¶hung fÃ¼r Ã¼ber zehn Millionen Rentner angekÃ¼ndigt. Ab diesem MÃ¤rz steigen Renten und Sozialversicherungsleistungen um 12,1 Prozent. Zahlen dÃ¼rfen das dank knapper Kassen andere.

10,1 Millionen Ukrainer bekommen mehr Geld

MinisterprÃ¤sidentin Julia Swyrydenko erklÃ¤rte, die automatische Indexierung basiere auf Inflation und Lohnentwicklung und liege Ã¼ber der offiziellen Inflationsrate. Rund 10,1 Millionen Menschen sind betroffen, darunter Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrentner. Die Durchschnittsrente lag zu Jahresbeginn bei knapp 130 Euro, mehr als die HÃ¤lfte erhielt jedoch weniger als 100 Euro monatlich.

EU, USA und internationale Organisationen zahlen

Die Ukraine ist auf internationale UnterstÃ¼tzung angewiesen, da eigene Einnahmen durch den Krieg stark eingeschrÃ¤nkt sind. Dieser Haushaltsteil flieÃŸt direkt aus Hilfen von EU-Staaten, USA und Institutionen wie dem IWF, die Defizit und Sozialausgaben abdecken.

Mini-Plus fÃ¼r deutsche Rentner

Seit Beginn des Krieges gegen Russland vor Ã¼ber vier Jahren flieÃŸen mehr als 40 Prozent des Staatshaushalts â€“ grÃ¶ÃŸtenteils aus westlicher Hilfe â€“ in Renten und GehÃ¤lter. Diese MaÃŸnahme setzt die ErhÃ¶hungspolitik von 2021 bis 2025 fort. Im Gegensatz dazu plant Deutschland von nur 3,7 Prozent RentenerhÃ¶hung zum 1. Juli 2026.