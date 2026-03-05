Weitere VerschÃ¤rfungen: Kriminelle AuslÃ¤nder werden trotz Familie abgeschoben

Wie auch Sozialdemokraten eine erfolgreiche Migrationspolitik betreiben kÃ¶nnen, zeigt das Beispiel DÃ¤nemarks: Premierministerin Mette Frederiksen setzt konsequent auf einen harten Kurs und kÃ¼ndigt umfassende VerschÃ¤rfungen an. Jetzt geht es kriminellen AuslÃ¤ndern an den Kragen.

Zwangsweise Abschiebung nach einem Jahr Haft

Die Reform sieht vor, dass auslÃ¤ndische StraftÃ¤ter ab einer Haftstrafe von einem Jahr zwangsweise abgeschoben werden kÃ¶nnen, selbst wenn Ehepartner oder Kinder in DÃ¤nemark leben. Frederiksen hatte in Ã¶ffentlichen Auftritten betont: â€žIhr sollt nicht hier seinâ€œ, um illegale Migranten direkt anzusprechen. Das Gesetz soll noch vor dem Sommer in Kraft treten.

SouverÃ¤nitÃ¤t statt EU-Vorgaben

Die Reform stÃ¶ÃŸt auf potenzielle Konflikte mit dem EuropÃ¤ischen Gerichtshof fÃ¼r Menschenrechte (EGMR), der bekanntlich mehrfach die Rechte krimineller Migranten gestÃ¤rkt hatte. Insbesondere das Familienrecht kÃ¶nnte betroffen sein, da Abschiebungen trotz bestehender Bindungen Familien auseinanderreiÃŸen wÃ¼rden. Doch in Kopenhagen stÃ¶rt man sich wenig an der asylantenfreundlichen Linie des EuGH und will weiter nationale SouverÃ¤nitÃ¤t Ã¼ber europÃ¤ische Vorgaben stellen.

Harter Asyl-Kurs in Europa: DÃ¤nemark geht voran

DÃ¤nemark sucht aktiv UnterstÃ¼tzung bei Italien und 25 weiteren EU-Staaten, um mehr Spielraum fÃ¼r Abschiebungen zu schaffen. Gemeinsam fordern sie eine Reform der Menschenrechtskonvention (EKMR). Diese Koalition kÃ¶nnte Druck auf BrÃ¼ssel ausÃ¼ben und sogar zu einer Lockerung der Dublin-Regeln fÃ¼hren.

Linke unterstÃ¼tzen Frederiksen-Kurs

Im dÃ¤nischen Parlament genieÃŸt die Reform breite Mehrheit: Neben der Regierungspartei unterstÃ¼tzen sogar Teile der linken Socialistisk Folkeparti (SF) die PlÃ¤ne. Trotz interner Debatten Ã¼ber Menschenrechte scheint der Konsens stark. Die Umsetzung kÃ¶nnte jedoch durch EGMR-Klagen verzÃ¶gert werden, wie bei frÃ¼heren AbschiebefÃ¤llen.

Weitere VerschÃ¤rfungen geplant

Neben der Abschiebereform plant DÃ¤nemark weitere HÃ¼rden: VerschÃ¤rfte Asylverfahren, strengere Regeln fÃ¼r den Familiennachzug, erleichterte EntzÃ¼ge der StaatsbÃ¼rgerschaft und EinschrÃ¤nkungen der Arbeitszuwanderung. Ziel ist die grundlegende Minimierung der Migration. Die rechte Dansk Folkeparti (DF) geht weiter und fordert die Remigration bestimmter Migrantengruppen aus nicht-westlichen Kulturen.