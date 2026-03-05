FÃ¼r wie blÃ¶d hÃ¤lt die Regierung die BÃ¼rger? FPÃ– fordert Ende der COâ‚‚-Steuer

Der Krieg im Nahen Osten lÃ¤sst auch hierzulande die Benzin- und Dieselpreise explodieren. Die FPÃ– fordert deshalb eine Spritpreisbremse.

â€žFÃ¼r wie blÃ¶d hÃ¤lt die Regierung die Ã–sterreicher?â€œ

NiederÃ¶sterreichs freiheitlicher Landeshauptmann-Stellvertreter Udo Landbauer fand zum Versagen der Ampel-Regierung klare Worte: Diese lasse die Preise durchrauschen, was jeder Autofahrer an der ZapfsÃ¤ule sehe und jeder Pendler im GeldbÃ¶rserl spÃ¼re.

â€žFÃ¼r wie blÃ¶d halten Ã–VP-Kanzler Christian Stocker, SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler und Konsorten die Ã–sterreicher eigentlich?â€œ, fragte er sich. WÃ¤hrend die Preise explodieren, wÃ¼rde sich die Bundesregierung fÃ¼r ein Jahr Totalversagen feiern, bilanzierte er. Das Einzige, was immer billiger werde, seien die AnkÃ¼ndigungen und Ausreden der Regierung.

FÃ¼r die Menschen werde es aber nur teurer. Er vermisse â€ždie groÃŸ angekÃ¼ndigten Preisregulierungen und Kontrollen bei den Tankstellenâ€œ. Sein Fazit: â€žEs gibt sie nicht. Schon wieder fliegt die Regierung mit Fake-MaÃŸnahmen auf.â€œ

Nichts rechtfertigt derartige Preisexplosion

FÃ¼r Landbauer steht fest, dass nichts den sprunghaften Anstieg der Preise auf rund zwei Euro pro Liter rechtfertigt. Seine Frage: â€žMuss der Spritpreis erst auf drei Euro steigen, bis man endlich eingreift?â€œ

Was ist aus der groÃŸ angekÃ¼ndigten Preiskommission geworden? Gibt es die Ã¼berhaupt oder ist das der nÃ¤chste Papiertiger, der den Ã–sterreichern keinen einzigen Euro erspart?

Wer arbeitet, wird im Stich gelassen

Landbauer sprach von einem â€žSchlag ins Gesicht der Ã–sterreicherâ€œ. Vor allem Pendler, Familien und Betriebe sieht er besonders hart getroffen: â€žJene Menschen, die jeden Tag aufstehen und arbeiten, aber von der Regierung im Stich gelassen werden.â€œ WÃ¤hrend Babler davon trÃ¤ume, dass er die Preise nicht durchrauschen lasse, wÃ¼rden der Ã–VP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und der SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer nur zusehen und beobachten.

Seine Forderung: Die COâ‚‚-Strafsteuer gehÃ¶re abgeschafft â€“ â€žund das fÃ¼r immerâ€œ. Mit dieser Bundesregierung werde das nichts mehr, so Landbauer, der den einzigen Ausweg in Neuwahlen sieht.