WindrÃ¤der ohne BÃ¼rger-Mitsprache? Alarm um Gesetzesentwurf der Verlierer-Ampel

KÃ¶nnen die BÃ¼rger in Zukunft bei groÃŸen Energieprojekten noch mitentscheiden, oder wird es rein eine Bundes-Angelegenheit? Das ist die Frage, die sich nach Bekanntwerden des Ministerial-Entwurfs zum â€žErneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG)â€œ UmweltschÃ¼tzer, aber auch die FPÃ– stellen.

Paradebeispiel, wie man Mitsprache der BÃ¼rger aushebelt

Der niederÃ¶sterreichische Energie- und Kommunalsprecher, Dieter Dorner (FPÃ–), hat heute, Mittwoch, bei einer Pressekonferenz in St. PÃ¶lten seine Bedenken angemeldet und Alarm geschlagen. Er sagte:

Dieser Gesetzesentwurf ist ein Paradebeispiel dafÃ¼r, wie die Bundesregierung die Mitsprache der BÃ¼rger und Freiheit aushebeln will.Â

Eingriff in LÃ¤nderkompetenzen

FÃ¼r die Freiheitlichen sei klar, so Dorner, dass zum Beispiel eine Windkraftanlage nur mit einer verbindlichen Volksabstimmung zu genehmigen sei. Und das kollidiere mit dem EABG klar. Im Entwurf seien weniger Verfahren in einer kÃ¼rzeren Zeit mit weniger Beteiligten vorgesehen. Zudem werde in mehreren Punkten in LÃ¤nderkompetenzen eingegriffen.

Verfassungsrechtlich bedenklich

Die Freiheitlichen sind im Ãœbrigen nicht die Einzigen, die den Gesetzesentwurf ablehnen. Auch â€žAlliance for Natureâ€œ ist strikt dagegen, die oberÃ¶sterreichische Umweltanwaltschaft nennt das Konstrukt â€žverfassungsrechtlich bedenklichâ€œ, Tirol erklÃ¤rte es gar fÃ¼r â€ždauerhaft gefÃ¤hrlichâ€œ.

Dorner warnte: â€žWenn der Bund das Ã¼berragende Ã¶ffentliche Interesse als Standard setzt, dann wird die AbwÃ¤gung im Verfahren praktisch vorentschieden und die BÃ¼rger-Beteiligung wird zur Farceâ€œ.