Mehr Arbeitslose, weniger Lehrstellen: SPÃ– schimpft auf VorgÃ¤ngerregierung

Die Lage am Ã¶sterreichischen Arbeitsmarkt bleibt angespannt: Ende Februar 2026 waren rund 436.200 Menschen arbeitslos oder in AMS-Schulung. Das sind um 6.200 Personen beziehungsweise 1,4 Prozent mehr als vor einem Jahr.

BeschÃ¤ftigung rÃ¼cklÃ¤ufig

Die Arbeitslosenquote liegt bei 8,3 Prozent (+0,2 Prozentpunkte gegenÃ¼ber Februar 2025), die BeschÃ¤ftigung ist gegenÃ¼ber 2025 leicht rÃ¼cklÃ¤ufig.

Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÃ–) spricht von einer â€žsehr angespanntenâ€œ Situation. Die Zahl der Arbeitslosen liegt um rund 10.100 Personen beziehungsweise 2,9 Prozent Ã¼ber dem Vorjahreswert, wÃ¤hrend gleichzeitig qualifizierte KrÃ¤fte fehlen.

Ministerin als Zuschauerin

â€žDer Bedarf an gut ausgebildeten FachkrÃ¤ften wird in den nÃ¤chsten Jahren weiter steigen. Deshalb ist es jetzt entscheidend, eine umfassende und langfristige FachkrÃ¤ftestrategie auf den Weg zu bringenâ€œ, erklÃ¤rt Schumann, als sÃ¤ÃŸe sie nicht selbst an den Schalthebeln dieser Steuerung. Sie fordert eine Qualifizierungsoffensive, starke Lehre und Berufsausbildung sowie attraktive Rahmenbedingungen fÃ¼r internationale FachkrÃ¤fte.

Mehr Frauen ohne Arbeitsplatz, wachsende Langzeitarbeitslosigkeit

Der Anstieg trifft alle Altersgruppen, besonders aber Frauen: Ihre Arbeitslosigkeit stieg im Februar um 6,6 Prozent, bei MÃ¤nnern lediglich um 0,5 Prozent. Auch die Jugendarbeitslosigkeit nimmt wieder leicht zu (+1,0 Prozent).

Zugleich wÃ¤chst die Gruppe der LangzeitbeschÃ¤ftigungslosen deutlich: 101.976 Menschen sind seit mindestens einem Jahr beim AMS vorgemerkt â€“ ein Plus von 13,9 Prozent.

OberÃ¶sterreich und KÃ¤rnten besser

Regional zeigt sich ein gemischtes Bild: Nur OberÃ¶sterreich (-1,5 Prozent) und KÃ¤rnten (-0,8 Prozent) konnten die Arbeitslosigkeit senken. Insgesamt sei aber, so das Sozialministerium, eine leichte Verringerung des Zuwachses bei Arbeitslosen und Schulungsteilnehmenden erkennbar. Ein schwacher Trost.

LehrstellenlÃ¼cke wÃ¤chst

Besonders problematisch ist die Entwicklung bei den Lehrstellen: Die Zahl der sofort verfÃ¼gbaren Lehrstellensuchenden ist um 10,8 Prozent gestiegen, wÃ¤hrend die Zahl der offenen Lehrstellen deutlich gesunken ist.

Die LehrstellenlÃ¼cke betrÃ¤gt inzwischen 2.137 PlÃ¤tze. Damit bestÃ¤tigt sich die wachsende Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage in der dualen Ausbildung.

Griff nach dem Strohhalm

Die Zahl der beim AMS gemeldeten sofort verfÃ¼gbaren offenen Stellen ist im Jahresabstand um 10,3 Prozent auf 72.001 gesunken. Das verschÃ¤rft die Lage fÃ¼r Arbeitssuchende.

Gleichzeitig gibt es aber einen kleinen Hoffnungsschimmer: Der Zugang an neuen offenen Stellen liegt im Februar um 4,1 Prozent Ã¼ber dem Vorjahr. Das kÃ¶nnte â€“ sofern sich der Trend versfetigt â€“ ein erstes Zeichen fÃ¼r eine langsam einsetzende Erholung am Arbeitsmarkt sein.

Zehntausende vÃ¶llig unqualifiziert

Gleichzeitig investiert das Arbeitsmarktservice verstÃ¤rkt in QualifizierungsmaÃŸnahmen. 2025 nahmen rund 74.500 Personen an einer vom AMS finanzierten FachkrÃ¤fteausbildung teil â€“ um 3.600 mehr als im Jahr davor.

DafÃ¼r wurden 506 Millionen Euro aufgewendet, 34 Millionen mehr als 2024. Alles Steuergeld der Ã–sterreicher.

Was tut die Regierung?

Die Regierung versucht gleich gar nicht, die Zahlen schÃ¶nzureden. Ja, die SPÃ– putzt sich lieber an der schwarz-grÃ¼nen VorgÃ¤ngerregierung, aber damit am Koalitionspartner Ã–VP ab.

Sozialsprecher Josef Muchitsch erinnerte daran, die Regierung habe stark steigende Arbeitslosigkeit, eine schrumpfende Wirtschaft und ein aus dem Ruder gelaufenes Budget von ihren VorgÃ¤ngern Ã¼bernommen. Jetzt, ja jetzt seien endlich die Weichen â€žhin zu einer besseren Entwicklungâ€œ gestellt worden, die da sind: Aus- und Weiterbildung, die geplante FachkrÃ¤ftestrategie und die Aktion 55+. Letztere soll jÃ¤hrlich drei- bis sechstausend Ã¤lteren, langzeitarbeitslosen Menschen Ã¼ber 55 Jahren einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt ermÃ¶glichen.

GrÃ¼ne fordern mehr Geld

Den GrÃ¼nen wiederum geht es ums Geld der Ã–sterreich. Davon wollen sie noch mehr.

Angesichts der gestiegenen Arbeitslosigkeit seien die arbeitsmarktpolitischen Budgets fÃ¼r 2025 und 2026 â€žunzureichendâ€œ dotiert. Im Doppelbudget 2027/28 brauche es daher eine â€ždeutliche Aufstockungâ€œ der Mittel fÃ¼r aktive Arbeitsmarktpolitik.

Viel heiÃŸe Luft

Die GrÃ¼nen fordern mehr Geld fÃ¼r Qualifizierung, Weiterbildung, berufliche Umorientierung und dauerhafte Integration in ArbeitsplÃ¤tze mit Zukunft, ohne konkret zu werden.

Die von der Regierung geplanten Steuererleichterungen fÃ¼r Arbeiten neben der Pension kritisiert er als â€žarbeitsmarktpolitisch sinnlosâ€œ. Die dafÃ¼r ab 2027 vorgesehenen 370 Millionen Euro seien im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit und bei MaÃŸnahmen fÃ¼r Ã¤ltere Betroffene besser aufgehoben.

Industrie drÃ¤ngt auf Senkung der Lohnnebenkosten

Die Industriellenvereinigung (IV) sieht die Ursachen der hohen Arbeitslosigkeit vor allem in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und im internationalen Wettbewerbsdruck.

GeneralsekretÃ¤r Christoph Neumayer fordert eine deutliche Senkung der Lohnnebenkosten. Ã–sterreich liege mit einem Abgabenkeil von 47 Prozent deutlich Ã¼ber dem OECD-Durchschnitt von 34,9 Prozent.

Konkrete VorschlÃ¤ge aus der Industrie

Als konkreten Hebel nennt Neumayer die Abschaffung des Beitrags zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) fÃ¼r Unternehmen, der derzeit 3,7 Prozent betrÃ¤gt, bei gleichzeitiger Finanzierung aus dem Bundesbudget.

Eine entsprechende Studie von Eco Austria prognostiziere dadurch ein reales BIP-Wachstum von rund einem Prozent und eine zusÃ¤tzliche ArbeitskrÃ¤ftenachfrage von 40.000 Personen. Die dafÃ¼r nÃ¶tigen SpielrÃ¤ume ortet die IV in Effizienzsteigerungen der Verwaltung. Zudem verlangt die Industrie eigenkapitalstÃ¤rkende und investitionsfÃ¶rdernde MaÃŸnahmen, etwa eine â€žSuperabschreibungâ€œ.

FPÃ– vermisst Engagement

FPÃ–-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch spricht von einer â€žhartnÃ¤ckigen Flauteâ€œ in der Wirtschaft und einer Regierung, die â€žabwartet und relativiertâ€œ. Die steigende Arbeitslosenquote zeige, dass die wirtschaftliche Talsohle â€žnicht kÃ¼rzer, sondern immer lÃ¤nger und tieferâ€œ werde.

Einwanderung fÃ¼hrt zu Lohndumping

Kritik Ã¼bt Belakowitsch vor allem an der von Ministerin Schumann und der Koalition in Aussicht gestellten FachkrÃ¤ftestrategie, insbesondere an der verstÃ¤rkten Einwanderung Ã¼ber die Rot-WeiÃŸ-Rot-Karte. Stattdessen fordert sie eine â€žechte Aufwertung der Lehreâ€œ, um den FachkrÃ¤ftebedarf durch heimische Jugendliche zu decken.

Einwanderung in grÃ¶ÃŸerem Umfang verschÃ¤rfe aus ihrer Sicht den Druck auf LÃ¶hne und Ã¶ffne Lohndumping TÃ¼r und Tor.

Entlastung des Faktors Arbeit

Die FPÃ– verlangt einen â€žechten Kurswechselâ€œ in Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik: spÃ¼rbare Entlastung des Faktors Arbeit, Abbau von BÃ¼rokratie, gezielte, praxisnahe Qualifizierung und einen Vorrang fÃ¼r Ã¶sterreichische Arbeitnehmer am heimischen Arbeitsmarkt.

Nur mit einer starken heimischen Wirtschaft und klarer PrioritÃ¤t fÃ¼r die eigene BevÃ¶lkerung kÃ¶nne der negative Trend gestoppt werden, so Belakowitsch.