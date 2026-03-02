Eliminierung des Ayatollah Khamenei Startschuss zur Befreiung vom Steinzeit-Islam

Jahrzehntelang hat das iranische Volk unter der Schreckensherrschaft des Ayatollah Ali Khamenei gelitten. Wie iranische Staatsmedien gestern, Sonntag, bestÃ¤tigten, wurde der 86-JÃ¤hrige am 28. Februar in einem gemeinsamen Luftangriff der USA und Israels auf Teheran getÃ¶tet, was bis dahin von offizieller Seite bestritten wurde.

Schicksalswochen fÃ¼r den Iran

Khamenei, der seit 1989 die Islamische Republik Iran als oberster religiÃ¶ser und politischer FÃ¼hrer leitete, hinterlÃ¤sst ein Erbe aus autoritÃ¤rer Herrschaft, regionaler Expansion und brutaler UnterdrÃ¼ckung der inneren Opposition. Sein Tod markiert das Ende einer Ã„ra und wirft Fragen Ã¼ber die Zukunft des Iran auf. Denn mit ihm sollen bei der Bombardierung des PrÃ¤sidentenpalastes nicht nur enge Verwandte, sondern auch zahlreiche politische, wie militÃ¤rische FÃ¼hrungskader unter den TrÃ¼mmern des restlos zerstÃ¶rten GebÃ¤udes begraben worden sein. Wie US-PrÃ¤sident Donald Trump in einer Ansprache berichtete, war der â€žEnthauptungsschlagâ€œ der Staatsspitze erst der Anfang einer militÃ¤rischen Operation zur Befreiung des Landes vom Mullah-Regime, die zumindest weitere vier Wochen andauern soll.

Karriere unter RevolutionsfÃ¼hrer Khomeini

Ali Khamenei wurde am 19. April 1939 als Sohn eines Geistlichen in Maschhad geboren. Er studierte Theologie in Ghom, dem Zentrum der schiitischen Lehre. In den 1960er Jahren schloss er sich der Opposition gegen Schah Mohammad Reza Pahlavi an und wurde ein enger Vertrauter von Ayatollah Ruhollah Khomeini, dem BegrÃ¼nder der Islamischen Revolution.

Nach der Revolution von 1979 stieg Khamenei rasch auf: 1981 wurde er PrÃ¤sident des Iran und folgte 1989 Khomeini als Oberster FÃ¼hrer nach. Als solcher kontrollierte er die StreitkrÃ¤fte, die Justiz und die Medien, und etablierte ein System, in dem Wahlen zwar stattfanden, aber letztlich von ihm und dem WÃ¤chterrat manipuliert wurden.

Unerbittlich und brutal

Innenpolitisch war seine Regentschaft geprÃ¤gt von brutaler Repression gegen die eigene BevÃ¶lkerung. Die â€žGrÃ¼ne Bewegung 2009â€œ, Proteste gegen WahlfÃ¤lschungen, wurde blutig niedergeschlagen. Tausende wurden inhaftiert oder getÃ¶tet. SpÃ¤tere Demonstrationen, wie die gegen die BenzinpreiserhÃ¶hungen 2019 oder die Frauenrechtsproteste nach dem Tod von Mahsa Amini 2022, endeten in Massenverhaftungen und Hinrichtungen.

Unterschiedlichen SchÃ¤tzungen zufolge kamen alleine beim letzten Aufstand gegen das Mullah-Regime, im JÃ¤nner dieses Jahres, bis zu 16.000 Menschen ums Leben. Das Regime berichtete von lediglich 3.117 Personen.

Drahtzieher des internationalen Terrorismus

AuÃŸenpolitisch wurde der Iran unter Khameneis FÃ¼hrung zu einer regionalen Macht und zur Schaltzentrale des internationalen islamistischen Terrors. Sein Netz reichte Ã¼ber die Hisbollah im Libanon, Terrormilizen im Irak und Syrien, den Huthis im Jemen, bis zu islamistischen Zellen in Europa. Unter dem Vorwand friedlicher Nutzung der Kernenergie versuchte er, sein Regime durch den Bau der Atombombe fÃ¼r seine Feinde praktisch unangreifbar zu machen. Vorrangiges Ziel war die AuslÃ¶schung Israels.

Einer der â€žbÃ¶sesten Menschen der Geschichteâ€œ

Sein Ende fand Khamenei schlieÃŸlich im Bombenhagel der israelischen Luftwaffe, die den Angriff unter Hilfe von geheimdienstlichen Informationen der CIA plante und am 28.Februar durchfÃ¼hrte. Satellitenbilder zeigten Rauchwolken Ã¼ber dem GelÃ¤nde und Berichte sprechen von rund 30 Bomben, die abgeworfen wurden. Mit ihm starben laut Donald Trump 48 weitere FÃ¼hrungspersonen. Er bezeichnete Khamenei als “einen der bÃ¶sesten Menschen der Geschichte”.