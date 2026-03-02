AfD-Kandidat niedergetreten: Linksextremes Trio attackierte 70-JÃ¤hrigen

Erneut wurde ein AfD-Politiker zum Opfer einer brutalen linksextremen Attacke: Ein 70-jÃ¤hriger Kommunalwahlkandidat aus GriesstÃ¤tt (Landkreis Rosenheim) wurde am Samstag in der Rosenheimer Innenstadt von drei jungen Linken angegriffen. Die Polizei ermittelt wegen gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung.

AfD-Infostand angegriffen

Gegen 11 Uhr auf dem Max-Josefs-Platz hatten mehrere Personen ein Banner vor dem AfD-Infostand aufgestellt, wo Parteien zur bevorstehenden Kommunalwahl am 8. MÃ¤rz warben. Aus einem StreitgesprÃ¤ch mit Provokationen entwickelte sich eine kÃ¶rperliche Auseinandersetzung.

Opfer ambulant behandelt

Der 70-JÃ¤hrige stÃ¼rzte zu Boden, worauf ein 18-JÃ¤hriger aus MÃ¼nchen ihn laut Zeugenaussagen mit Tritten in den UnterkÃ¶rper attackierte. Beteiligt waren zwei 18-jÃ¤hrige MÃ¤nner (einer aus dem Landkreis Rosenheim) und eine 19-jÃ¤hrige Frau aus der Region. Der AfD-FunktionÃ¤r erlitt Prellungen sowie Verletzungen an FuÃŸ, Bein und Bauch. Er erhielt ambulante Behandlung im Klinikum Rosenheim.

Ermittlungen wegen gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung

Polizei und Rettungsdienst trennten die Beteiligten vor Ort. Die VerdÃ¤chtigen blieben unverletzt. Gegen das Trio lÃ¤uft ein Verfahren wegen gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung. Die Polizei nahm die Personalien fest und prÃ¼ft weitere Zeugenaussagen.