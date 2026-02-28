FPÃ–-Chef Herbert Kickl bastelt offenbar schon an einer Volkskanzlerschaft, die schon frÃ¼her RealitÃ¤t werden kÃ¶nnte, als die Verlierer-Ampel glaubt.

Foto: Alois Endl

Kronen Zeitung

28. Feber 2026 / 08:42 Uhr

Kickl rechnet mit Neuwahlen 2028 und Ã¼berrascht mit GesprÃ¤chsbasis zu Ã–VP und SPÃ–

FPÃ–-Chef Herbert Kickl hat heute, Samstag, in einem groÃŸen Interview mit der Kronen Zeitung der Verlierer-Ampel einen Schock versetzt. Er rechne schon mit Neuwahlen in den Jahren 2027 oder 2028, nebenbei wÃ¼rden GesprÃ¤che sowohl mit Ã–VP- als auch SPÃ–-Vertretern gefÃ¼hrt.Â 

Landtagswahlen als Impuls

Warum Kickl an baldige Neuwahlen glaubt: NÃ¤chstes und Ã¼bernÃ¤chstes Jahr finden eine Reihe von Landtagswahlen statt – â€žich glaube, das das der entscheidende Impuls sein kannâ€œ, so Kickl. Dann kÃ¶nnte, so der FPÃ–-Chef, auch die Volkskanzlerschaft gelingen. Denn es wÃ¼rde GesprÃ¤chskanÃ¤le sowohl zur Ã–VP als auch zur SPÃ– geben. 


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Kontakt zur “Schatten-Ã–VP”

Die Kontakte zur Ã–VP will Kickl zur â€žSchatten-Ã–VPâ€œ haben. Das sei die Gruppe rund um Sebastian Kurz, â€ždie in regelmÃ¤ÃŸigen AbstÃ¤nden in Interviews und Medien auftritt, weil ihr diese Entwicklung natÃ¼rlich nicht gefÃ¤lltâ€œ. Der FPÃ–-Chef Ã¼berraschte mit der Aussage, â€žes gibt eine GesprÃ¤chsbasis zu Vertretern der SPÃ–, die auch schon verzweifelt sindâ€œ. 

SPÃ–-Mandatare wÃ¤ren einen Kopf kÃ¼rzer

Er wolle keine Namen nennen, weil diese Personen dann einen Kopf kÃ¼rzer wÃ¤ren, wenn das in der Zeitung stehe. â€žAber ich bin guter Dinge, dass ich bei den nÃ¤chsten Regierungsverhandlungen in dieser Sache nicht bei null beginnen muss, was vertrauensbildende MaÃŸnahmen betrifftâ€œ, sagt Kickl gegenÃ¼ber der Krone

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