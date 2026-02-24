MÃ¶gliche Wahlmanipulation in Strausberg: Briefwahl-Postfach beim Kandidaten

Gab es im nordÃ¶stlich von Berlin liegenden Strausberg einen Briefwahl-Betrug? Patriotische Parteien wie die AfD und die FPÃ– warnen seit Jahren vor der AnfÃ¤lligkeit von Briefwahlen fÃ¼r Manipulationen. Nun hat der B.Z. zufolge sogar ein SPD-Landrat die mÃ¶gliche Gefahr erkannt.

HÃ¼bner lag in FÃ¼hrung

So hat der “Landrat des Kreises MÃ¤rkisch-Oderland, Gernot Schmidt” nun “den ersten Wahlgang der BÃ¼rgermeisterwahlen in Strausberg fÃ¼r ungÃ¼ltig erklÃ¤rt. Grund: UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten bei der Briefwahl”. Er forderte eine Wiederholung der Wahl und macht dem parteilosen BÃ¼rgermeisterkandidaten Patrick HÃ¼bner schwere VorwÃ¼rfe. Schmidt zufolge besteht nÃ¤mlich der Verdacht der Wahlmanipulation.

Laut der B.Z. hatte HÃ¼bner “im ersten Wahlgang mit 22,5 Prozent die meisten Stimmen erhalten, knapp vor Annette Binder, ebenfalls parteilos, mit 21,2 Prozent. Die Stichwahl sollte am 15. MÃ¤rz stattfinden”. Aber jetzt kommt alles ganz anders, denn “Briefwahlunterlagen fÃ¼r den zweiten Wahlgang wurden nicht verschickt”.

Postfach ist in HÃ¼bners Laden

Brisant an dem Ganzen ist, dass das “Postfach der Stadt Strausberg, in dem die Wahlunterlagen ankommen” sich in HÃ¼bners RÃ¶sterei befindet. Deswegen findet Schmidt “es auffÃ¤llig, dass ein â€žauÃŸergewÃ¶hnlich groÃŸer Anteil der Wahlbriefeâ€œ nicht den Weg zurÃ¼ck zur WahlbehÃ¶rde gefunden habe. Laut Schmidt wurden Ã¼ber 4.000 Wahlbriefe versandt, aber nur 2.835 kamen zurÃ¼ck. Das sind rund 1.170 weniger, also gut 30 Prozent! Normalerweise kommen nur etwa zehn Prozent der Wahlbriefe nicht oder nicht rechtzeitig zurÃ¼ck”. Nun ermitteln deswegen der Staatsschutz und die Staatsanwaltschaft.

HÃ¼bner weist die VorwÃ¼rfe gegen sich zurÃ¼ck. “Ich kann dem nicht zustimmen und ich kann ihn auch erstmal von meiner Stelle aus nicht nachvollziehen”, erklÃ¤rte er und betonte, dass seit langem bekannt ist, dass die Stadt ein Postfach in seinem Laden hat. “Wenn es nicht gewÃ¼nscht gewesen wÃ¤re, dass die Wahlunterlagen in meinem GeschÃ¤ft ankÃ¤men, hÃ¤tte es nur einen Hinweis gebraucht.”