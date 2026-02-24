â€žZurÃ¼ck in eure rechten LÃ¶cherâ€œ: SÃ¤nger GrÃ¶nemeyer geriet in Rage

Wenn Musiker politisch werden, sind sie nur selten sattelfest. Das bewies einmal mehr der bundesdeutsche Barde Herbert GrÃ¶nemeyer bei seinem Wien-Konzert, wo er in einem regelrechte Wutanfall ziemlichen BlÃ¶dsinn von sich gegeben hat.Â

Migranten haben das Land mit aufgebaut

Der Publizist Andreas MÃ¶lzer rechnete mit dem SÃ¤nger (â€žMenschâ€œ, â€žIch hab dich liebâ€œ) in einem Kommentar in der Kronen Zeitung ab. Die Argumente, die der SÃ¤nger in seiner Wutrede in der Wiener Stadthalle vorgetragen habe, seien allzu hanebÃ¼chen, um sie unerwidert zu lassen. Da habe er etwa verkÃ¼ndet, man kÃ¶nne Migranten das Leben hierzulande nicht verbieten, weil sie das Land mit aufgebaut hÃ¤tten.

Einwanderer illegal ins Land gekommen

Das wÃ¤re laut MÃ¶lzer zwar richtig, wenn GrÃ¶nemeyer die volksdeutschen Vertriebenen gemeint hÃ¤tte, die in Ã–sterreich tatsÃ¤chlich Ã¼beraus verdienstvoll am Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligt gewesen wÃ¤ren. Der SÃ¤nger habe aber jene Einwanderer gemeint, die in den vergangenen Jahrzehnten weitgehend illegal ins Land gekommen seien. MÃ¶lzer meinte weiter:

Die unser Gesundheitssystem Ã¼berfordern, unser Schulsystem ruinieren und in Ã¼berproportionalem MaÃŸe die Kriminalstatistik beleben.

Gute Kinderstube vergessen

GrÃ¶nemeyer vergaÃŸ seine gute Kinderstube, als er sagte, dass die â€žRechten in ihren LÃ¶chern verschwindenâ€œ sollen. Einige dieser Rechten – in Ã–sterreich also alle WÃ¤hler der stÃ¤rksten Parlamentspartei, bei Umfragen rund 40 Prozent – waren beim Konzert in Wien. Auch der frÃ¼here politische WeggefÃ¤hrte von JÃ¶rg Haider, Stefan Petzner. Dieser meinte auf Facebook:

Ich glaube, das makellose Image des Herrn GrÃ¶nemeyer hat heute eine ziemliche Delle abbekommen.

Konzert fÃ¼r politische Hasstiraden missbraucht

Kommentarschreiber gaben ihm Recht. â€žDie Leute wollen kein Geld fÃ¼r KÃ¼nstler zahlen, die ihr Konzert missbrauchen, um politische Hasstiraden vom Stapel zu lassenâ€œ, schrieb ein Konzertbesucher. Und ein anderer meinte: â€žMeine Reaktion: Statt wie andere gehorsam zu applaudieren, tat ich das Gegenteil: Ich verlieÃŸ demonstrativÂ den Saal. Und das so auffÃ¤llig wie mÃ¶glich und fÃ¼r alle so sichtbar wie mÃ¶glich. Mut kann man sich eben nicht kaufenâ€œ.Â