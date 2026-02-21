Linksextremismus an Hochschulen: â€žDas lassen wir uns nicht gefallenâ€œ

Dass an den UniversitÃ¤ten mit ZwangsbeitrÃ¤gen der Studenten Linksextremismus finanziert wird, wollen die Freiheitlichen nicht mehr lÃ¤nger hinnehmen. â€žDas lassen wir uns nicht mehr gefallenâ€œ, sagte FPÃ–-Abgeordneter Manuel Litzke anlÃ¤sslich einer Podiumsdiskussion im Parlament.Â

Die Debatte zum Thema â€žUniversitÃ¤ten im Fadenkreuz – Der Kulturkampf an Hochschulenâ€œ fand gestern, Freitag, zeitlich passend am Tag des Akademikerballs in Wien mit hochkarÃ¤tigen GÃ¤sten aus Deutschland und den USA statt.Â

Ã„ltere weiÃŸe MÃ¤nner von Unis vertreiben

Christoph Birghan, Bundestagsabgeordneter der AfD, schilderte die Situation in der Bundesrepublik, wo es rund drei Millionen Studenten in 400 Hochschulen gibt. Er berichtete von linksextremen StÃ¶rungen an den Unis, die nicht nur von Studenten, sondern auch von Professoren ausgehen wÃ¼rden. Ziel sei es offensichtlich, â€žÃ¤ltere weiÃŸe MÃ¤nnerâ€œ von den Hochschulen zu vertreiben.

Linke Dominanz brechen

In Ã–sterreich gehen die Uhren nicht viel anders. Hier wÃ¼rden die Meinungskorridore immer enger, weshalb man sich aktiv gegen diese Entwicklung stellen mÃ¼sse, sagte Litzke. Der FPÃ–-Abgeordnete hat vor, die â€žlinke Dominanz an den Unis zu brechenâ€œ. Ein wichtiges Signal sei, dass man sich nicht alles gefallen lÃ¤sst. Litzke erinnerte daran, dass die freiheitlichen Studenten eine Demo organisierten, als die Uni Wien – wie berichtet – die RÃ¤umlichkeiten fÃ¼r einen Vortrag des Verlegers aus Sachsen, GÃ¶tz Kubitschek, plÃ¶tzlich stornierte. Auf Intervention der GrÃ¼nen erfolge die Ausladung Kubitscheks – und die UniversitÃ¤t parierte.Â

Rechtes LebensgefÃ¼hl als Alternative

Eine Studentin aus der UniversitÃ¤tsstadt GÃ¶ttingen, Niedersachsen, die extra zum Akademikerball nach Wien angereist war, sagte in einer Wortmeldung, sie wÃ¼nsche sich ein rechtes LebensgefÃ¼hl an den Hochschulen, das man dem Linksextremismus entgegensetzen kÃ¶nne.