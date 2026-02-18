Ergebnis passte nicht: Umfrage Ã¼ber AHS-FÃ¤cher von Webseite entfernt

Die Bildungsreform von Neos-Minister Christoph Wiederkehr ist um eine Farce reicher. Denn auf der Webseite der Pinken soll eine Umfrage Ã¼ber die Ã„nderung bei den AHS-FÃ¤chern gelÃ¶scht worden sein, nachdem den Neos das Ergebnis nicht gepasst hat.Â

“Demokratiepolitisch bedenklich”

Diesen Vorwurf erhebt nun FPÃ– TV. In einem Video-Beitrag heiÃŸt es dazu:

Eine Umfrage zu entfernen, weil das Ergebnis nicht gefÃ¤llt, ist demokratiepolitisch hÃ¶chst bedenklich und entlarvt das wahre VerstÃ¤ndnis der Neos von Meinungsvielfalt.

93 Prozent gegen neuen Lehrplan

TatsÃ¤chlich ist das Umfrage-Ergebnis Ã¼ber die von Wiederkehr geplanten Ã„nderung der AHS-FÃ¤cher auf der Webseite nicht mehr zu finden. Ein Screenshot, den unzensuriert zuvor gesichert hat, zeigt aber, warum es die Neos offenbar so eilig hatten, die Meinung der Ã–sterreicher zu vertuschen.Â

93 Prozent waren nÃ¤mlich der Ansicht, â€žman sollte den Lehrplan so lassen, wie er istâ€œ. Nur zwei Prozent fanden, â€ždie neuen FÃ¤cher sind eine gute Ideeâ€œ, und fÃ¼nf Prozent sagten, â€ždie neuen FÃ¤cher sind ok, aber die Stunden sollten anders verteilt werdenâ€œ.

Neos-Bildungsminister Wiederkehr stellte dann trotz des Umfrage-Ergebnisses einen neuen Lehrplan fÃ¼r â€žAllgemeinbildende HÃ¶here Schulenâ€œ (AHS) vor.Â

