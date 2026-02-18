Wiederkehr, Umfrage

Neos-Bildungsminister Christoph Wiederkehr setzte die neuen FÃ¤cher an der AHS durch, obwohl sich 93 Prozent der Ã–sterreicher bei einer Umfrage auf der pinken Webseite dagegen ausgesprochen hatten.

Foto: Paul Gruber / BKA / https://www.neos.eu/

Neos

18. Feber 2026 / 12:02 Uhr

Ergebnis passte nicht: Umfrage Ã¼ber AHS-FÃ¤cher von Webseite entfernt

Die Bildungsreform von Neos-Minister Christoph Wiederkehr ist um eine Farce reicher. Denn auf der Webseite der Pinken soll eine Umfrage Ã¼ber die Ã„nderung bei den AHS-FÃ¤chern gelÃ¶scht worden sein, nachdem den Neos das Ergebnis nicht gepasst hat.Â 

“Demokratiepolitisch bedenklich”

Diesen Vorwurf erhebt nun FPÃ– TV. In einem Video-Beitrag heiÃŸt es dazu:


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Eine Umfrage zu entfernen, weil das Ergebnis nicht gefÃ¤llt, ist demokratiepolitisch hÃ¶chst bedenklich und entlarvt das wahre VerstÃ¤ndnis der Neos von Meinungsvielfalt.

93 Prozent gegen neuen Lehrplan

TatsÃ¤chlich ist das Umfrage-Ergebnis Ã¼ber die von Wiederkehr geplanten Ã„nderung der AHS-FÃ¤cher auf der Webseite nicht mehr zu finden. Ein Screenshot, den unzensuriert zuvor gesichert hat, zeigt aber, warum es die Neos offenbar so eilig hatten, die Meinung der Ã–sterreicher zu vertuschen.Â 

93 Prozent waren nÃ¤mlich der Ansicht, â€žman sollte den Lehrplan so lassen, wie er istâ€œ. Nur zwei Prozent fanden, â€ždie neuen FÃ¤cher sind eine gute Ideeâ€œ, und fÃ¼nf Prozent sagten, â€ždie neuen FÃ¤cher sind ok, aber die Stunden sollten anders verteilt werdenâ€œ.

Neos-Bildungsminister Wiederkehr stellte dann trotz des Umfrage-Ergebnisses einen neuen Lehrplan fÃ¼r â€žAllgemeinbildende HÃ¶here Schulenâ€œ (AHS) vor.Â 


ESN Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE der Fraktion Europa souverÃ¤ner Nationen (ESN).
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

25.

Mai

17:27 Uhr
25. Mai 2026

â€žEs widert uns an – es ist grausig!â€œ Neos tÃ¤uschen in Verlierer-Ampel Opposition vor

25. Mai 2026

Blau-Schwarz macht Ernst: Arbeit oder Sanktionen fÃ¼r Asylwerber

25. Mai 2026

Gewaltverbrechen an Frauen durch Fremde: Ã–VP sieht Mitschuld bei Touristen

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Die EU zeichnet Angela Merkel aus, wÃ¤hrend Europa unter den Folgen ihrer Politik zerbricht.
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.