Linker Applaus fÃ¼r rechte Rubio-Rede: Hat sich da jemand verklatscht?

Bei der MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz hielt US-AuÃŸenminister Marco Rubio einer der brillantesten und rechtesten Reden, die es in Deutschland seit langer Zeit gegeben hat, ist sich Julian Reichelt in einem NIUS-Kommentar sicher. Warum linke Politiker geradezu tosenden Applaus spendeten, versteht er nicht.Â

Vor Massenmigration gewarnt

â€žHat sich die SPD verklatscht?â€œ, fragt sich Reichelt. SchlieÃŸlich habe Rubio eine Abkehr vom â€žKlima-Kultâ€œ gefordert, vor der â€žMassenmigrationâ€œ gewarnt, die unsere Zivilisation, unsere Kultur zerstÃ¶ren. Er habe die links-grÃ¼ne Klimapolitik der Deindustrialisierung gegeiÃŸelt und eine RÃ¼ckkehr zu Gas, Kohle und Ã–l gefordert. Der US-AuÃŸenminister habe zudem Deutschland ermahnt, sich nicht von â€žSchuld und Scham fesselnâ€œ zu lassen, sondern stolz zu sein auf Geschichte und kulturelles Erbe.

Normalerweise Fall fÃ¼r den Verfassungsschutz

FÃ¼r so eine Rede, schrieb Reichelt auf NIUS, wÃ¼rde in Deutschland normalerweise der Verfassungsschutz aktiv werden. Aber weil Rubio in so poetisch-schmalzigen Worten gesprochen habe, hÃ¤tten anschlieÃŸend Linke wie SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius (fÃ¼r mehr deutschen Stolz), SPD-Umweltminister Carsten Schneider (fÃ¼r mehr Kohle und Ã–l) und CDU-AuÃŸenminister Johann Wadephul (fÃ¼r mehr westliche Dominanz im â€žglobalen SÃ¼denâ€œ und gegen den â€žÃ¼berstrapazierten Begriff der regelbasierten Ordnungâ€œ) applaudiert.

Politiker haben keine Ahnung, worum es eigentlich geht

Reichelt kam am Ende seines Kommentars zum Schluss:

Die Rubio-Rede beweist: Die Leute, die unser Land fÃ¼hren, haben gar keine Ahnung, worum es eigentlich geht und was da gesprochen wird. Sonst wÃ¤ren sie nicht so begeistert aufgesprungen, um zu applaudieren.

NIUS hat die komplette Rede von US-AuÃŸenminister Marco Rubio bei der MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz verÃ¶ffentlicht.Â