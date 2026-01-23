Trotz klammer Kassen: Meinl-Reisinger schickt neue Millionen in Ukraine

Trotz allen finanziellen EngpÃ¤ssen hat die Verlierer-Ampel offensichtlich weiterhin genug Geld, um es ans Ausland zu verschenken. So spendiert das AuÃŸenministerium der Ukraine weitere drei Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) â€“ damit die Menschen dort nicht so frieren. Da stellt sich die Frage: Was bekommen jene Ã–sterreicher, die sich in diesem Winter das Heizen nicht mehr leisten kÃ¶nnen? FÃ¼r sie scheint im Budget kein Katastrophenfonds vorgesehen zu sein.Â

Neue Gelder fÃ¼r Rotes Kreuz, UNICEF und UNHCR

Die humanitÃ¤re Hilfe soll im vierten Kriegswinter HÃ¤user und Wohnungen wieder bewohnbar machen sowie Bildungs-, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen unterstÃ¼tzen, wie das AuÃŸenamt am gestrigen Donnerstag mitteilte. Je eine Million Euro flieÃŸt an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), UNICEF und den UN-FlÃ¼chtlingshochkommissar (UNHCR). Diese Organisationen sorgen fÃ¼r winterfeste UnterkÃ¼nfte, Heizsystem-Reparaturen, Generatoren und HeizÃ¶l.

Ampel lÃ¤sst zumindest Ukrainer nicht im Stich

Ã–VP-Bundeskanzler Christian Stocker rechtfertigte die neue und groÃŸzÃ¼gige Spende damit, dass Russland â€žin einer besonders grausamen Form der KriegsfÃ¼hrungâ€œ die ukrainische Energieinfrastruktur zerstÃ¶re. Ã–sterreich lasse die Menschen in der Ukraine nicht im Stich und leiste mit der neuerlichen Hilfe einen wichtigen Beitrag, um das Leid der ZivilbevÃ¶lkerung zu lindern. Gerade jetzt zÃ¤hle rasche und wirksame humanitÃ¤re Hilfe vor Ort.

GroÃŸe Worte von europÃ¤ischer SolidaritÃ¤t

SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler pries die teure MaÃŸnahme als Zeichen europÃ¤ischer SolidaritÃ¤t: â€žEs macht mich stolz, dass Ã–sterreich unverbrÃ¼chlich an der Seite der ukrainischen BevÃ¶lkerung steht.â€œ Neos-AuÃŸenministerin Beate â€“ bekanntermaÃŸen Stammgast in Kiew â€“ fÃ¼gte hinzu:

Gerade in den letzten Wochen ist die Lage noch dramatischer geworden. Es herrscht klirrende KÃ¤lte, deshalb zÃ¤hlt jeder Tag. Die Menschen in der Ukraine brauchen dringend ÃœberwinterungsmÃ¶glichkeiten. Wir lassen sie nicht im Stich und helfen weiter.