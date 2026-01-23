“Beobachtungsstelle Radikaler Islam” beendet Zeitalter des Wegschauens

Mit der neuenÂ Beobachtungsstelle Radikaler IslamÂ setzt NiederÃ¶sterreich einen klaren Schritt in Richtung mehr Sicherheit. Man schlieÃŸe eine gefÃ¤hrliche LÃ¼cke und beende ein Zeitalter des Wegschauens, betonte der freiheitliche Landesvize Udo Landbauer bei der PrÃ¤sentation der neuen Einrichtung im Landhaus in St. PÃ¶lten am gestrigen Donnerstag. Das Land werde mit dieser Struktur â€žein unverzichtbares Werkzeug der wehrhaften Demokratieâ€œ schaffen.
Handeln, bevor etwas passiert
Landbauer fÃ¼hrte aus, dass kÃ¼nftigÂ Radikalisierungs-Tendenzen systematisch erfasst, analysiert und bewertetÂ werden sollen, um rechtzeitig gegen islamistische GefÃ¤hrdungen vorzugehen. Es dÃ¼rfe nicht erst reagiert werden, wenn der nÃ¤chste Anschlag passiert oder das nÃ¤chste Messerattentat Menschenleben koste. Besonders im Bildungsbereich solle die Beobachtungsstelle Ansprechpartner fÃ¼r Lehrer und Gemeinden sein, wenn problematische Entwicklungen oder ideologische EinflÃ¼sse erkennbar werden.
FPÃ– will â€žFeinden der Freiheitâ€œ entgegentreten
Er sprach von einemÂ klaren Signal im Kampf gegen den politischen Islam: â€žWenn muslimische MÃ¤dchen nicht am Schwimmunterricht teilnehmen dÃ¼rfen oder zwangsverschleiert werden, dann geht es nicht um freie ReligionsausÃ¼bung, sondern um die gezielte und systematische Unterwanderung und ZerstÃ¶rung unserer freien, demokratischen Ordnung, mit dem Ziel, unsere demokratischen Grundwerte zu zerschlagenâ€œ, stellte Landbauer klar. Die FPÃ– stehe dafÃ¼r, â€ždie Feinde der Freiheitâ€œ rechtzeitig zu erkennen und diesen entschieden entgegenzutreten.
Kein Millimeter Platz fÃ¼r politischen Islam
Die neue Beobachtungsstelle sei der â€žnÃ¤chste konsequente Schrittâ€œ in der Umsetzung des niederÃ¶sterreichischen Sicherheits- und PrÃ¤ventionskurses. Sie werde unterschiedliche Erscheinungsformen des radikalen Islam analysieren â€“ â€žvon islamistischer Gewalt Ã¼ber ideologische Einflussnahme bis hin zu AktivitÃ¤ten, die sich formal zwar im legalen Rahmen bewegen, jedoch klar gegen die Grundwerte der Republik gerichtet sindâ€œ.
Mit dieser Struktur verbinde NiederÃ¶sterreich â€žwissenschaftliche Tiefe mit praktischer Schlagkraft im Alltagâ€œ. Damit, so Landbauer, werde die Grundlage fÃ¼r ein faktenbasiertes Handeln geschaffen: â€žDer politische Islam darf keinen Millimeter Platz haben.â€œ
Radikaler Islam bekÃ¤mpft Freiheit, Werte und Gesellschaft
Auch Ã–VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstrich die Bedeutung des Projekts fÃ¼r Sicherheit und PrÃ¤vention:
Unsere freie Art zu leben ist keine SelbstverstÃ¤ndlichkeit. Der radikale Islam lehnt unsere Lebensweise nicht nur ab, er bekÃ¤mpft unsere Freiheit, unsere Werte und unsere Gemeinschaft. Und dagegen mÃ¼ssen wir uns mit aller Vehemenz wehren. NiederÃ¶sterreich tut das nicht nur mit Worten, sondern vor allem mit konkreten MaÃŸnahmen.
Handeln und PrÃ¤vention
Die Stelle soll sich â€žsystematisch mit den Erscheinungsformen, Strukturen und Entwicklungen des radikalen Islam in NiederÃ¶sterreich befassenâ€œ, Informationen sammeln, analysieren und bewerten. Auch wird sie einmal jÃ¤hrlich dem Landessicherheitsrat Bericht erstatten und konkrete Handlungsempfehlungen abgeben, so Mikl-Leitner. Damit soll â€žaus Wissen Handeln und aus Analyse PrÃ¤ventionâ€œ werden. Zudem betonte Mikl-Leitner, dass Sorgen der BevÃ¶lkerung ernst genommen wÃ¼rden: Wegschauen wÃ¼rde niemandem helfen, Probleme zu verschweigen, schon gar nicht.
Nach dem Beschluss am kommenden Dienstag durch die Landesregierung soll die Beobachtungsstelle ihre Arbeit aufnehmen.
POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI Ã–STERREICH (FPÃ–). Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung