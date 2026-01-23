“Beobachtungsstelle Radikaler Islam” beendet Zeitalter des Wegschauens

Mit der neuenÂ Beobachtungsstelle Radikaler IslamÂ setzt NiederÃ¶sterreich einen klaren Schritt in Richtung mehr Sicherheit. Man schlieÃŸe eine gefÃ¤hrliche LÃ¼cke und beende ein Zeitalter des Wegschauens, betonte der freiheitliche Landesvize Udo Landbauer bei der PrÃ¤sentation der neuen Einrichtung im Landhaus in St. PÃ¶lten am gestrigen Donnerstag. Das Land werde mit dieser Struktur â€žein unverzichtbares Werkzeug der wehrhaften Demokratieâ€œ schaffen.

Handeln, bevor etwas passiert

Landbauer fÃ¼hrte aus, dass kÃ¼nftigÂ Radikalisierungs-Tendenzen systematisch erfasst, analysiert und bewertetÂ werden sollen, um rechtzeitig gegen islamistische GefÃ¤hrdungen vorzugehen. Es dÃ¼rfe nicht erst reagiert werden, wenn der nÃ¤chste Anschlag passiert oder das nÃ¤chste Messerattentat Menschenleben koste. Besonders im Bildungsbereich solle die Beobachtungsstelle Ansprechpartner fÃ¼r Lehrer und Gemeinden sein, wenn problematische Entwicklungen oder ideologische EinflÃ¼sse erkennbar werden.

FPÃ– will â€žFeinden der Freiheitâ€œ entgegentreten

Er sprach von einemÂ klaren Signal im Kampf gegen den politischen Islam: â€žWenn muslimische MÃ¤dchen nicht am Schwimmunterricht teilnehmen dÃ¼rfen oder zwangsverschleiert werden, dann geht es nicht um freie ReligionsausÃ¼bung, sondern um die gezielte und systematische Unterwanderung und ZerstÃ¶rung unserer freien, demokratischen Ordnung, mit dem Ziel, unsere demokratischen Grundwerte zu zerschlagenâ€œ, stellte Landbauer klar. Die FPÃ– stehe dafÃ¼r, â€ždie Feinde der Freiheitâ€œ rechtzeitig zu erkennen und diesen entschieden entgegenzutreten.

Kein Millimeter Platz fÃ¼r politischen Islam

Die neue Beobachtungsstelle sei der â€žnÃ¤chste konsequente Schrittâ€œ in der Umsetzung des niederÃ¶sterreichischen Sicherheits- und PrÃ¤ventionskurses. Sie werde unterschiedliche Erscheinungsformen des radikalen Islam analysieren â€“ â€žvon islamistischer Gewalt Ã¼ber ideologische Einflussnahme bis hin zu AktivitÃ¤ten, die sich formal zwar im legalen Rahmen bewegen, jedoch klar gegen die Grundwerte der Republik gerichtet sindâ€œ.

Mit dieser Struktur verbinde NiederÃ¶sterreich â€žwissenschaftliche Tiefe mit praktischer Schlagkraft im Alltagâ€œ. Damit, so Landbauer, werde die Grundlage fÃ¼r ein faktenbasiertes Handeln geschaffen: â€žDer politische Islam darf keinen Millimeter Platz haben.â€œ

Radikaler Islam bekÃ¤mpft Freiheit, Werte und Gesellschaft

Auch Ã–VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstrich die Bedeutung des Projekts fÃ¼r Sicherheit und PrÃ¤vention:

Unsere freie Art zu leben ist keine SelbstverstÃ¤ndlichkeit. Der radikale Islam lehnt unsere Lebensweise nicht nur ab, er bekÃ¤mpft unsere Freiheit, unsere Werte und unsere Gemeinschaft. Und dagegen mÃ¼ssen wir uns mit aller Vehemenz wehren. NiederÃ¶sterreich tut das nicht nur mit Worten, sondern vor allem mit konkreten MaÃŸnahmen.

Handeln und PrÃ¤vention

Die Stelle soll sich â€žsystematisch mit den Erscheinungsformen, Strukturen und Entwicklungen des radikalen Islam in NiederÃ¶sterreich befassenâ€œ, Informationen sammeln, analysieren und bewerten. Auch wird sie einmal jÃ¤hrlich dem Landessicherheitsrat Bericht erstatten und konkrete Handlungsempfehlungen abgeben, so Mikl-Leitner. Damit soll â€žaus Wissen Handeln und aus Analyse PrÃ¤ventionâ€œ werden. Zudem betonte Mikl-Leitner, dass Sorgen der BevÃ¶lkerung ernst genommen wÃ¼rden: Wegschauen wÃ¼rde niemandem helfen, Probleme zu verschweigen, schon gar nicht.

Nach dem Beschluss am kommenden Dienstag durch die Landesregierung soll die Beobachtungsstelle ihre Arbeit aufnehmen.