Friedrich Merz brachte vor Kurzem die Idee auf den Tisch, dass die Deutschen doch lÃ¤nger und mehr arbeiten sollten (Unzensuriert berichtete). Jetzt sprang der PrÃ¤sident des Bundesverbandes GroÃŸhandel, AuÃŸenhandel und Dienstleistungen e.V. (BGA), Dirk Jandura, auf diesen Zug auf.

Schutz fÃ¼r Achtstundentag

Laut der Bild-Zeitung verlangte er sogar, den Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD zu ersetzen. “Wir brauchen einen neuen, der voll auf Wirtschaftswachstum setzt”, verkÃ¼ndete Jandura. Das versetzt den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Alarmbereitschaft. Dessen Vorsitzende Yasmin Fahimi (SPD) drohte nun ganz offen mit Widerstand, sollte Merz doch noch derartige Wirtschaftsreformen in Gang setzen. Der Sozialstaat sei nicht die Ursache der Krise. Mit Debatten Ã¼ber lÃ¤ngere Arbeitszeiten helfe die Politik nicht, “die Auftragslage in der Wirtschaft zu verbessern und die AuftragsbÃ¼cher zu fÃ¼llen”.

Sollte der Achtstundentag ausgeweitet werden, so die DGB-Chefin, “gibt es von uns nur Konflikt”. Der Bild zufolge berate die Gewerkschaft bereits jetzt Ã¼ber Massen-Demonstrationen gegen Friedrich Merz und dessen Regierung. Man sehe “groÃŸes Potential, den Protest auf die StraÃŸe zu bringen”, heiÃŸt es. TatsÃ¤chlich ist es fÃ¼r viele Deutsche unverstÃ¤ndlich, warum sie lÃ¤nger arbeiten sollen, wÃ¤hrend sich Politiker stÃ¤ndig die DiÃ¤ten erhÃ¶hen und die BRD-Wirtschaft an die Wand fahren.

Weder Union noch SPD sind unschuldig

Die SPD von DGB-Chefin Fahimi ist dafÃ¼r jedoch ebenso verantwortlich wie die CDU/CSU von Merz; beide Parteien regieren in einer Koalition miteinander. Wer aber glaubt, eine Wirtschaftsreform von Merz werde dem normalen Deutschen helfen, der hat gewiss auch vor der Wahl geglaubt, Merz werde die AfD halbieren. Inzwischen hat er sie mehr als verdoppelt.