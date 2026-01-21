Daniel GÃ¼nther schieÃŸt erneut gegen Nius

Sich fÃ¼r Fehler zu entschuldigen oder Fehlverhalten Ã¼berhaupt zu erkennen, scheint nicht zur StÃ¤rke des CDU-MinisterprÃ¤sidenten Daniel GÃ¼nther zu gehÃ¶ren. Das Regierungsoberhaupt von Schleswig-Holstein hat nun seine Kritik am Nachrichtenportal Nius und Forderungen nach einer stÃ¤rkeren Regulierung sozialer Medien, die er bei Markus Lanz gefordert hatte (Unzensuriert berichtete), bekrÃ¤ftigt.

Das “DemokratieverstÃ¤ndnis” des Daniel GÃ¼nther

“Alles, was ich in der Sendung gesagt habe, hat sich aus meiner Sicht in den vergangenen anderthalb Wochen eins zu eins bestÃ¤tigt”, sagte er bei einer Veranstaltung seiner Partei in NeumÃ¼nster am Montagabend. “Die Medien sind nicht heilig.” Er hÃ¤tte auch sagen kÃ¶nnen: “Die Meinungs-, Presse- und Informationsfreiheit ist nicht heilig.” Die Demokratie mÃ¼sse es seines Erachtens aushalten, wenn man Ã¼ber die “Frage von QualitÃ¤tsstandards in unserer Gesellschaft” spreche. Dabei missbilligte er auch die Kritik der Bild-Chefredakteurin Marion Horn an seinen Aussagen. In einem Kommentar hatte sie dem Christdemokraten unter anderem vorgeworfen, mit seinen Ã„uÃŸerungen die Demokratie zu gefÃ¤hrden. “Wenn man so wie sie allen Ernstes schreibt, dass sie findet, dass ich als achteinhalb Jahre tÃ¤tiger MinisterprÃ¤sident eine grÃ¶ÃŸere Gefahr fÃ¼r die Demokratie darstelle als die AfD, dann muss sie sich mal hinterfragen, ob ihr Koordinatensystem verrutscht ist”, keifte GÃ¼nther. Die Kieler Nachrichten und die FAZ griffen das Thema bereits auf.

“Feinde der Demokratie”

Laut Letzterer will Nuis GÃ¼nther nun sogar vor Gericht zerren. Angesichts der weisungsgebundenen BRD-Staatsanwaltschaft und den vielen Richtern mit AltparteibÃ¼chern wÃ¤re es jedoch eine Ãœberraschung, wenn es Ã¼berhaupt zum Prozess kÃ¤me. FÃ¼r den CDU-Politiker, bei dem der Autor dieser Zeilen auf den ersten Blick immer denkt, er sei bei den GrÃ¼nen, gehÃ¶rt das Portal von Julian Reichelt zum Lager der “Feinde der Demokratie”. Die Frage ist, wer entscheidet was “Demokratie” ist und was nicht? Die gerade regierenden Politiker? Und wie demokratisch sind ebendiese, wenn sie ihnen unliebsame Medien als “Feinde” abstempeln und am liebsten zensieren wollen?